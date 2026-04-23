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星路科技啟動RWA CONNECT 代幣化發行邁入「千元時代」

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更新時間：12:48 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:48 2026-04-23 HKT

星路科技宣布，面向全球開放生態社群的「RWA CONNECT 2026」全面啟動，來自全球行業參與方將共同就香港穩定幣、RWA及合規創新等話題進行了深入探討，而星路科技率先宣布了開源生態計劃，同時提出了重磅的RWA技術服務平台承諾，RWA代幣化新增發行正式邁入「千元時代」。

活動上，星路科技CEO蔡華先宣布，即日起凡是採用FinRWA Platform（FRP）3.0一站式RWA系統底座的新增發行項目，其系統端成本將最低降至3,000美元。這意味著曾經高昂且難以觸達的代幣化服務，如今已轉變為透明、專業的標準服務。

公布三項生態開放承諾

蔡華指出，推出RWA CONNECT旨在打破RWA在發行、上架、分銷全鏈路中的信息不對稱「痛點」，構建一座鏈接香港到全球，鏈接資金和資產，鏈接Web2和Web3的「三重橋梁」。他同時公布了星路科技的三項生態開放承諾：1、公開合規發行流程與架構體系，推動行業標準透明化；2、公開透明化技術平台成本，實現成本可驗證、可預期；3、統一推送入駐項目的資產至星路科技已鏈接的全球交易所、全球合規金融機構，並將核心解決方案開源給生態合作方。

他又強調， 「香港RWA必須走向全球、鏈接全球、融入全球國際體系，才有真正的長期價值」。 未來RWA CONNECT將持續邀請全球各地優質、合規的RWA基礎設施、項目方、機構成為生態夥伴，共同推動香港Web3.0產業邁向全球高地。
 

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