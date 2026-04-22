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孫宇晨入稟起訴美國加密幣公司 指控敲詐勒索並實施「非法計劃」

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更新時間：16:50 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:50 2026-04-22 HKT

據《彭博》報道，內地加密幣投資者、波場（TRON）創辦人孫宇晨，據報入稟加州聯邦法院，起訴World Liberty Financial（WLF）公司，指控World Liberty敲詐勒索並實施「非法計劃」以沒收他的代幣。

訴訟文件指 World Liberty正處於崩潰邊緣

孫宇晨提交的訴訟文件中提到，World Liberty正處於崩潰的邊緣。他質疑World Liberty是否擁有足夠的儲備，支持其USD1穩定幣。

訴訟文件顯示，孫宇晨在2024年和2025年共投資4,500萬美元購買了30億枚World Liberty的WLFI代幣，又透過向該項目提供諮詢，額外獲得10億枚WLFI代幣。

孫宇晨透露，去年年中他拒絕提供更多投資及支持後，他與World Liberty團隊關係惡化。

稱持有代幣遭凍結 損失數億美元

孫宇晨聲稱，World Liberty一直「試圖施壓」他投資其USD1穩定幣項目，當他明確表示不會作出投資承諾時，World Liberty負責人開始對他抱有敵意。孫宇晨又指當World Liberty「秘密植入權力」以凍結他的代幣並阻止他出售任何代幣時，他及其公司遭受「數億美元的損失」。

根據訴訟狀，World Liberty聯合創始人Chase Herro曾威脅要銷毀孫宇晨持有價值7.76億美元代幣。訴訟狀又指出，World Liberty威脅孫宇晨如試圖維護自身利益，將向刑事部門舉報他，指這種施壓手段本身就構成敲詐勒索。

值得留意的是，坊間仍有說法，將WLFI視為特朗普家族成員參與的項目，事實上，根據World Liberty公司官網，相關家族成員已公開退出WLFI全部職務。

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