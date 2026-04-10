穩定幣首批發牌揭盅 滙豐、渣打牽頭合資企業奪得 推港元穩定幣

本港首批穩定幣發行人牌照終於出爐，一如官方所預告發牌數量不多，結果在36間申請機構中，只得2家獲批牌照，包括市傳多時的滙豐銀行，以及由渣打銀行（香港）、香港電訊、安擬集團組成的合資企業「碇點金融科技有限公司」。

至於首批有份參與金管局的穩定幣發行人「沙盒」測試、由前金管局總裁陳德霖所創辦的圓幣科技 （RD Technologies）則無緣入局。

金管局表示，根據持牌人的業務計劃，待相關準備工作完成後，他們擬於未來數月內開展業務。

余偉文：數字資產發展里程碑

金管局總裁余偉文表示，批出穩定幣發行人牌照是香港數字資產發展的重要里程碑。監管制度提供一個有序的營運環境，讓穩定幣發行人在應用創新科技的同時，妥善保障用戶權益和管控相關風險，使香港穩定幣生態圈健康、負責任和可持續地發展。

他說，期待發行人按計劃開展業務，在管控好風險的同時，積極開拓發展空間，推廣合規穩定幣的應用，解決金融和經濟活動中的痛點，為市民和企業創造價值，推動香港數字資產的健康發展。

金管局又指，公眾人士應對任何聲稱與持牌人或其發行的穩定幣有關的欺詐活動或騙局保持警覺，有疑問可查閱金管局的紀錄冊以核實持牌人的身分，或聯絡持牌人查詢。當購買或使用穩定幣時，公眾人士應使用受監管渠道。

滙豐App及PayMe可個人轉帳穩定幣

滙豐表示，計劃藉獲牌照於2026年下半年推出港元穩定幣，該穩定幣將在任何時候以優質流動性儲備資產作全額支持，並存放在獨立帳戶中，及將符合最高水平的金融犯罪合規標準。

滙豐指出，其港元穩定幣將無縫接入PayMe和滙豐香港流動理財應用程式（HSBC HK），在初步階段將推出三大服務，包括：

個人對個人付款（P2P），透過PayMe和HSBC HK App 以穩定幣進行個人之間即時轉帳。

個人對商戶支付（P2M）：透過PayMe直接以穩定幣支付參與商戶。

代幣化投資：透過HSBC HK App以穩定幣認購代幣化投資產品。

滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示，並期待參與這項具前瞻性的金融創新，讓客戶能在香港安全可靠地使用由滙豐發行的穩定幣進行支付及交易。她稱，穩定幣發行人牌照的公布亦配合香港發展成為全球數碼資產中心的願景。

碇點金融「HKDAP」採B2B2C模式

碇點金融預計，今年第二季起分階段發行受規管、與港元掛鈎的穩定幣「HKDAP」，該公司將採用企業對企業對個人（B2B2C）的業務模式，借助指定認可分銷商廣泛客戶基礎的優勢，擴闊公眾接觸HKDAP的途徑。碇點金融亦會通過向早期合作夥伴提供優惠措施，鼓勵他們開發對區內經濟帶來實際裨益的真實用例，並藉此促進HKDAP的普及與應用程度。

碇點金融又指，積極透過共同開發創新用例，以提高代幣化現實世界資產的結算及分銷，同時亦專注研究利用穩定幣，打造跨境支付及資金流的解決方案。該公司認為，相關用例不論對香港或亞洲區皆具有極大潛力，預期在未來結算流程和價值轉移的演變中發揮關鍵作用。

渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，碇點金融發行的HKDAP將為市場提供一個強大的受規管交易媒介，進一步重塑金融市場，加快新一代貿易發展，而此穩定幣發行人牌照，印證渣打帶領構建數碼資產未來的角色。

HashKey：香港Web3從打地基轉至築高樓

HashKey集團資深研究員Tim Sun表示，隨著穩定幣發牌機制塵埃落定，香港Web3產業正從早期的「打地基」階段，正式跨入「築高樓」的新里程。Tim Sun認為，在起步階段，短期內市場更可能形成一種默契的分工協作，即美元穩定幣繼續主導全球加密資本市場與跨境美元流動，而港元穩定幣則優先服務香港本地金融體系、區域支付、RWA交割，以及本地受監管的各類金融場景。

新火集團：發鈔行先獲牌屬穩健安排

新火集團首席執行官翁曉奇認為，由發鈔行等機構率先試行穩定幣，既具前瞻性亦屬穩健安排，充分反映穩定幣在香港虛擬資產生態中擔當核心樞紐角色，同時彰顯香港以傳統金融的嚴謹標準賦能Web3創新發展。

HTX：成跨境支付基礎設施

HTX Ventures負責人Alec Goh表示，受監管港元穩定幣的面世，將為跨境支付、鏈上結算及代幣化資產流通提供合規的基礎設施，推動香港在全球穩定幣應用中擔當更重要的角色。

原定3月公佈穩定幣發牌名單

首批穩定幣發牌名單原定3月內公佈，金管局上月底回覆《星島》查詢時表示，全力推進發牌事宜，並會適時對外公布。金管局於去年10月公布，收到36家機構提交穩定幣牌照申請。今年2月2日余偉文表示，爭取在3月發出首批穩定幣牌照，但強調首批發牌數目一定不多，並以審慎穩妥為目標。當時他又指，當局已向部分申請人索取額外補充資料，例如具體應用場景詳情、風險管理措施、反洗黑錢安排、儲備資產的構成等。