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穩定幣發牌名單將出爐 金管局下午5時舉行簡報會 持牌發行人將見傳媒

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更新時間：13:24 2026-04-10 HKT
發佈時間：13:24 2026-04-10 HKT

金管局今日（10日）下午5時舉行穩定幣發行人技術簡報會，預計將公佈穩定幣發牌結果。

技術簡報會將由副總裁陳維民、助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、助理總裁（貨幣管理）何漢傑及主管（數字金融）何泓哲主持，持牌穩定幣發行人隨後將會見傳媒。

原定3月內公佈發牌名單

首批穩定幣發牌名單原定3月內公佈，金管局上月底回覆《星島》查詢時表示，正全力推進發牌事宜，並會適時對外公布。早前有傳聞金管局已向中央提交名單，正等待回應或首肯。另一說法則是有1至2個牌照申請人正與金管局理論中，表明自身亦符合首批入圍要求。

金管局於去年10月公布，收到36家機構提交穩定幣牌照申請。今年2月2日余偉文表示，爭取在3月發出首批穩定幣牌照，但強調首批發牌數目一定不多，並以審慎穩妥為目標。當時他又指，當局已向部分申請人索取額外補充資料，例如具體應用場景詳情、風險管理措施、反洗黑錢安排、儲備資產的構成等。

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