比特幣企穩還是死貓彈？特朗普出手料成催化劑 3大因素助重新定價

近期加密貨幣市場持續低迷，比特幣價格上月更曾創出6萬美元低位，但昨晚（4日）卻短時間內反彈逾8%，並於今早一度突破7.4萬美元關口；其後有所回吐，暫於7.2萬美元水平上落。展望後市，有分析認為這是比特幣開始企穩的訊號、甚至是避險屬性正被市場重新定價，但亦有意見認為可能只是「死貓彈」。此外，隨着美國總統特朗普警告各銀行不要削弱加密貨幣議程，市場普遍相信《CLARITY法案》的通過，將是加密貨幣市場從低迷狀態中走出來的催化劑。

特朗普轟銀行業試圖威脅法案

特朗普日前在社交平台Truth Social上發文，指責傳統銀行業試圖威脅及破壞美國為穩定幣發行商制定規範的《GENIUS法案》，同時呼籲國會盡快通過更全面的加密貨幣市場結構法案——《CLARITY法案》，強調銀行業需要與加密貨幣行業達成協議，因為這才符合美國人民最大利益。

該份正在國會審議的《CLARITY法案》，旨在釐清美國證交會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）在加密貨幣行業監管中的職權分配。雖然該法案去年已在眾議院獲跨黨派支持通過，但其後移交到參議院時遭遇阻礙，並於今年1月宣佈無限期延後審議，導致立法進度停滯。

「穩定幣收益」是最大分歧

事實上，華爾街銀行與加密貨幣行業目前正在角力，雙方最大分歧在於對「穩定幣收益」的監管態度。事緣《GENIUS法案》當初為了爭取銀行業支持，明文封殺「生息型穩定幣」，嚴禁發行方發放利息予用戶，但因未有禁止DeFi協議、交易所等「第三方平台」提供收益獎勵，令銀行業極為不滿，並試圖在《CLARITY法案》立法過程中，要求封堵所有可能產生收益的路徑。

突破7.4萬美元被視為企穩訊號

對於比特幣的反彈，BTC Markets加密貨幣分析師Rachael Lucas認為，比特幣突破7.4萬美元可能是市場經過持續拋售後、開始企穩的訊號，同時本周一和周二美國現貨比特幣ETF資金流入近7億美元，亦標誌着在經歷了4個月持續資金流出後出現了逆轉。

Arthur Hayes：今次或只是「死貓彈」

不過，BitMEX共同創辦人Arthur Hayes則認為，比特幣尚未與美國SaaS科技公司脫鈎，今次反彈可能只是「死貓彈」，認為「我們還沒完全脫險，保持耐心」。

新火CEO看好比特幣3大屬性

另一方面，新火科技首席執行官翁曉奇表示，美伊戰爭持續升級下，比特幣重新證明其終極避險屬性，價格曾於短時間內升逾8%，並指這種「獨立走強」的背後，核心是比特幣的避險屬性正被市場重新定價。

他解釋指，一方面是相比黃金的重物理特性，比特幣具備7X24小時、無門檻、高帶寬的優勢，更是資金的動態逃生渠道。以伊朗遭空襲後為例，當地最大加密資產交易所Nobitex的交易量及提現量短時間內急升，提現量峰值達每小時300萬美元。

其二是比特幣的稀缺性與抗通脹屬性向來存在，只是短期被市場忽略。比特幣總量固定為2,100萬枚，上限不可竄改、不可增發，僅能透過挖礦產生，且每4年挖礦產出便會減半。目前比特幣挖礦產出的年化通脹率僅0.8%，2028年減產後更會降至0.4%；同期黃金年化通脹率約1.7%，美元過去五年M2年均增速約4%，可見比特幣的通脹率遠低於黃金與美元。

其三，加密貨幣成為真正「世界貨幣」的機會正以指數級上升。中小經濟體在地緣動盪及經濟衝擊下，難以維持本國法幣價值。過去美元是唯一選擇，但隨著美國國際信譽崩壞、弱美元時代來臨，比特幣等加密貨幣憑藉安全、高流動性、易攜帶、易分割等特點，逐漸成為更多人的配置與持有選擇。2025年海灣及周邊地區的加密資產年度交易量已突破3,000億美元，亦印證了這一趨勢。

