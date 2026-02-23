Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普關稅再引發加密幣向下 比特幣曾跌半成 後市或下試6萬美元

區塊鏈
更新時間：11:23 2026-02-23 HKT
發佈時間：11:23 2026-02-23 HKT

美國總統特朗普援引《國際緊急經濟權力法》加徵關稅的做法被美國最高法院宣佈無效後，特朗普隨即反擊，計劃將全球關稅提高至15%，再次引發市場對政策不確定性的憂慮。受消息影響，加密貨幣市場受壓，比特幣曾跌半成，低見64,290.7美元，暫報64,917美元。其他加密貨幣表現更弱，市值第二大的以太幣曾跌5.5%至1,847美元，暫報約1,865美元。

需奪回7萬美元 才能扭轉劣勢

據彭博報道，Orbit Markets聯合創辦人Caroline Mauron表示，加密貨幣市場持續脆弱，市場參與者正關注6萬美元關口的支撐力度。她又指，目前伊朗地緣政治緊張到美國關稅政策急變的宏觀不確定性，正壓抑市場情緒，可能再次測試該水平。

BTC Markets分析師Rachael Lucas則表示，6.5萬美元是比特幣的關鍵支持位，但如果價格跌破該水平，6萬美元將成為另一目標；上行方面，好友需要奪回7萬美元，才能扭轉局勢。

