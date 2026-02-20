特朗普兒子重申比特幣見100萬美元 「不能承受波動不如買債券」
美國總統特朗普的兒子Eric Trump重申對比特幣升至100萬美元的預測，並表示自己從未如此看好比特幣。他強調，市場波動屬常態，投資者若無法承受波動，應選擇較為穩定的債券。
他接受CNBC訪問時，再次表達了他對比特幣的長期樂觀態度，稱其是「過去十年表現最好的資產類別之一」，「我非常支持比特幣，因為我確信它會漲到100萬美元。」
Eric Trump說：「回到兩年前，比特幣還在1.6萬美元。現在是多少？7萬美元？」他表示，在過去十年裡，比特幣平均每年漲幅約 70%，並反問大家「說出一個表現比比特幣更好的資產類別」。
「這輩子從未如此看好比特幣」
比特幣自去年10月12.6萬美元的歷史高位大幅下跌，最新處於6.7萬美元。他承認比特幣的波動性，但將其視為潛在巨大收益的代價，「任何有巨大上漲空間的東西都會有波動性。」他說：「但我這輩子從未如此看好比特幣。我這輩子從未如此看好加密貨幣。」
他直言如果投資者沒有能力承受波動，「那就去投資一些沉悶的債券，賺4.5厘收益，然後就算了吧。」
