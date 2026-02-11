比特幣巨鯨重投市場 上周增持5.3萬枚 去年11月來最大買入潮

比特幣價格近日跌至6萬美元水平，有「比特幣巨鯨」重新入市，據彭博報道，「鯨魚錢包」在過去一周累積了約5.3萬枚比特幣，是自去年11月以來最大規模的買入潮，扭轉過去數周的大規模拋售。分析指，在大多數其他投資者仍保持觀望下，這類購買有助穩定比特幣價格。

助減緩跌勢 惟需更多資金進場

行業研究公司Glassnode的數據顯示，持有超過1,000枚比特幣的錢包在這段時間內增加了價值超過40億美元的代幣，中斷了數月來的撤資趨勢，這些撤資使比特幣比10月峰值下跌了約40%。Glassnode銷售主管Brett Singer表示，這確實減緩了任何下跌，但仍需要看到更多資金流入市場。

雖然有大戶已經回歸，但更宏觀的趨勢仍表示市場偏向謹慎。據Glassnode數據，不包括ETF和交易所在內，大型比特幣持有者在過去一年中一直是凈賣出者，自12月中旬以來，這些錢包已流出超過17萬枚比特幣，價值約110億美元。

資深投資者：現在仍處於風暴中

有投資者認為，比特幣仍未脫離「風暴」，長期加密貨幣投資者Bruno Ver表示：「當風暴平息後，我們會再次買入，因為我們在去年年底前賣出了一些，但我們現在仍處於風暴中。」