比特幣巨鯨重投市場 上周增持5.3萬枚 去年11月來最大買入潮
更新時間：11:14 2026-02-11 HKT
發佈時間：11:14 2026-02-11 HKT
發佈時間：11:14 2026-02-11 HKT
比特幣價格近日跌至6萬美元水平，有「比特幣巨鯨」重新入市，據彭博報道，「鯨魚錢包」在過去一周累積了約5.3萬枚比特幣，是自去年11月以來最大規模的買入潮，扭轉過去數周的大規模拋售。分析指，在大多數其他投資者仍保持觀望下，這類購買有助穩定比特幣價格。
助減緩跌勢 惟需更多資金進場
行業研究公司Glassnode的數據顯示，持有超過1,000枚比特幣的錢包在這段時間內增加了價值超過40億美元的代幣，中斷了數月來的撤資趨勢，這些撤資使比特幣比10月峰值下跌了約40%。Glassnode銷售主管Brett Singer表示，這確實減緩了任何下跌，但仍需要看到更多資金流入市場。
雖然有大戶已經回歸，但更宏觀的趨勢仍表示市場偏向謹慎。據Glassnode數據，不包括ETF和交易所在內，大型比特幣持有者在過去一年中一直是凈賣出者，自12月中旬以來，這些錢包已流出超過17萬枚比特幣，價值約110億美元。
資深投資者：現在仍處於風暴中
有投資者認為，比特幣仍未脫離「風暴」，長期加密貨幣投資者Bruno Ver表示：「當風暴平息後，我們會再次買入，因為我們在去年年底前賣出了一些，但我們現在仍處於風暴中。」
最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT