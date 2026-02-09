Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加密幣交易所誤派62萬枚比特幣 震驚南韓 促嚴管系統漏洞及「幽靈幣」

區塊鏈
更新時間：17:41 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:41 2026-02-09 HKT

據路透報道，南韓加密貨幣交易所Bithumb上周意外向客戶發放價值超過400億美元比特幣作為推廣獎勵，引發市場恐慌性拋售。事件震驚當地監管機構，南韓金融監督院（FSS）今日（9日）直言，事件暴露虛擬資產電子系統的結構性問題，並強調需透過立法加強監管。

派發數量多於實際持有量

南韓金融監督院表示，當局正深入檢視多個環節，特別是電子系統的安全性問題。針對媒體報道指Bithumb發放的比特幣數量竟多於其實際持有量，南韓金融監督院強調，若要讓加密貨幣成為傳統金融資產，「幽靈幣」（Ghost Coins）問題必須先行解決。

南韓金融監督院形容，隨着虛擬資產逐步融入傳統金融體系，監管制度必須進行重大升級，「這顯示了虛擬資產電子系統的結構性問題，我們正認真審視多個領域，尤其是電子系統的漏洞。」

用戶依法有義務返還資產

據金融當局初步調查，Bithumb上周五共誤派62萬枚比特幣。雖然交易所緊急暫停交易，但仍有1,786枚比特幣被用戶在市場上拋售，導致價格急挫。目前交易所已收回99.7%的誤發資產，售出的比特幣中亦已成功追回93%。南韓金融監督院指，已出售誤發比特幣的用戶依法有義務將資產返還交易所。

影響穩定幣進程及相關政策

南韓自2022年LUNA及TerraUSD崩盤後，於2024年7月實施《虛擬資產用戶保護法》。政府原計劃進一步擴大監管範圍及討論韓元穩定幣，惟今次事故或令進程受阻。

有市場分析師指，事件發生的時機令人遺憾，預料相關政策支持將會延遲。對於市場期待的比特幣現貨ETF，南韓金融監督院亦表示對此持審慎態度，強調須確保市場穩定性，相關產品方能被視為傳統金融資產。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
35分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT