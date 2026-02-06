比特幣曾跌至6萬美元邊緣 特朗普當選以來升幅全數蒸發 分析：傳統投資者正失去興趣

比特幣跌勢持續，今早曾跌穿6萬美元邊緣，為2024年10月以來最低點，美國總統特朗普當選以來的加密貨幣升幅完全蒸發。其他加密貨幣、相關ETF和持有大量加密貨幣的公司如Strategy亦同樣捱沽。

據CoinBase數據，比特幣最新處於6.45萬美元。

市場恐懼和不確定性明顯

Ergonia的業務拓展負責人Chris Newhouse表示，「市場上的恐懼和不確定性顯而易見，在缺乏堅定買家的情況下，每一波ETF贖回和清算都會產生連鎖反應。」他表示，這「放大了每一輪下跌的幅度，並加強了防禦性倉位」。

Marex高級全球市場策略師Ilan Solot表示，近期的拋售是由多個因素共同推動的，包括部分科技股的下跌、黃金的優異表現、更廣泛的避險情緒以及對加密貨幣估值框架的普遍疑問。不過他認為，目前加密貨幣可能仍然看跌，「但最糟糕的時期可能已經過去，這類波動在歷史上一直被多年期投資者視為買入機會，未來許多人也會如此看待。」

市場處於回調的絕望階段

Bitwise資產管理公司研究主管Ryan Rasmussen則認為，加密貨幣市場目前處於回調的絕望階段，「動能已經接管，而加密貨幣熊市往往以冷漠而非絕望結束。」德意志銀行分析師Marion Laboure發表報告表示，這種持續的拋售表明傳統投資者正在失去興趣，而且投資者對加密貨幣的整體悲觀情緒正在加劇。

FG Nexus數字資產首席執行官Maja Vujinovic則指出，比特幣的敘事失去吸引力，現在完全是由流動性和資金流動驅動的。StackWealth創始人Vered Frank表示，比特幣近期的波動提醒人們，加密貨幣仍是一種投機性資產，而不是大多數投資組合的核心組成部分，將比特幣作為獨立的財富累積策略存在風險。

另外，美國現貨比特幣ETF的資金流入，曾在去年長時間支撐比特幣價格，但隨著價格暴跌，這些資金流向已經逆轉，據彭博匯編的數據，僅在過去一個月就有約20億美元從比特幣ETF中流出。從過去三個月看，這一數字更為驚人，超過50億美元被撤出。

期權顯示市場預期更悲觀

同時，交易員在期權市場變得越來越防守性。根據Deribit的數據，6月底到期等中期合約顯示對比特幣價格的更加悲觀的展望，未平倉權益最集中在60,000美元和20,000美元周圍。

