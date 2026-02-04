比特幣曾跌穿7.3萬美元 《沽注一擲》原型警告：將引發大範圍崩盤

曾準確預測2008年金融海嘯、電影《沽注一擲》（The Big Short）原型的著名投資者Michael Burry警告，比特幣價格暴跌可能會加劇成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年囤積比特幣的公司造成持續的損害。

比特幣周二曾跌穿7.3萬美元，低見72,877美元，較去年10月曾創下高位12.6萬美元曾回調42%。據CoinDesk數據，比特幣最新7.67萬美元。

純投機資產 非貶值對沖工具

Michael Burry周一在自媒體平台Substack上發表文章指，比特幣已被證明是一種純粹的投機性資產，未能像貴金屬那樣成為一種有效的貶值對沖工具。

他表示，若比特幣價格進一步下跌，可能會迅速加劇主要持有公司——加密貨幣財庫（DAT）在會計帳目上的壓力，迫使整個加密貨幣生態系統進行拋售，並引發大範圍的價值崩盤。

Michael Burry認為，比特幣已被證明是一種純粹的投機性資產。

料Strategy虧損數十億美元

Michael Burry直指：「令人作嘔的局面如今已近在眼前。」若比特幣再下跌10%，全球最大的加密貨幣財庫公司Strategy將虧損數十億美元，並且「會發現資本市場基本上關閉」。同時，進一步的下跌將令「比特幣礦工」走向破產。

比特幣周二跌破7.3萬美元，創下自特朗普去年1月重返白宮以來的最低水平。分析師普遍認為，今次比特幣暴跌的原因，包括資金流入減少、流動性惡化以及宏觀吸引力下降等。

DAT及現貨ETF難支撐價格

Michael Burry則認為：「沒有自然的應用場景，可以成為放緩或阻止比特幣下跌的理由。」他說，將比特幣納入企業財庫，以及推出新的與加密貨幣掛鈎的現貨ETF，這些因素並不足以無限期地支撐比特幣價格，也無法在其價格大幅下跌時避免造成嚴重後果。

他指出，目前有近200間上市公司持有比特幣，雖然這確實擴大了市場需求，但「財庫資產沒有永久性可言。」由於資產須按市價計價，並納入財務年報。他警告，如果比特幣價格繼續下跌，風險管理人員將開始建議這些公司出售加密貨幣資產。

