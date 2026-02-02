Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局獲36宗穩定幣牌照申請 力爭3月發牌 料數量「唔會多」

區塊鏈
更新時間：11:42 2026-02-02 HKT
發佈時間：11:42 2026-02-02 HKT

本港於去年8月已生效《穩定幣條例》，金管局總裁余偉文在財委會會議後表示，接獲36宗穩定幣牌照申請，已近乎完成審核，力爭在今年3月內發出首批牌照，但數量「唔會多」或控制在個位數，將以穩健為核心目標，而發牌時間或因應申請人補充資料的速度和齊全程度，而有所變動。

他又指，對於境外已合規的穩定幣，現行監管框架明確要求，若需在香港開展零售業務，必須在本地設立辦公室並配置相應儲備資產，暫無跨境互認安排。

要求滙豐盡快提交調查報告

另就滙豐（005）上周五出現的系統故障，余偉文透露，已要求滙豐盡快提交詳細調查報告，並採取補充措施確保系統穩健性，初步調查與網絡攻擊無關。

他強調，數字金融與金融科技（FinTech）是行業發展大勢，機構在擁抱創新的同時，必須同步強化科技風險管理與運營穩定性，避免因系統問題影響金融服務連續性。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
14小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
13小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
14小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
16小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
5小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
22小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
22小時前
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
00:41
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-01 10:52 HKT