金管局獲36宗穩定幣牌照申請 力爭3月發牌 料數量「唔會多」

本港於去年8月已生效《穩定幣條例》，金管局總裁余偉文在財委會會議後表示，接獲36宗穩定幣牌照申請，已近乎完成審核，力爭在今年3月內發出首批牌照，但數量「唔會多」或控制在個位數，將以穩健為核心目標，而發牌時間或因應申請人補充資料的速度和齊全程度，而有所變動。

他又指，對於境外已合規的穩定幣，現行監管框架明確要求，若需在香港開展零售業務，必須在本地設立辦公室並配置相應儲備資產，暫無跨境互認安排。

要求滙豐盡快提交調查報告

另就滙豐（005）上周五出現的系統故障，余偉文透露，已要求滙豐盡快提交詳細調查報告，並採取補充措施確保系統穩健性，初步調查與網絡攻擊無關。

他強調，數字金融與金融科技（FinTech）是行業發展大勢，機構在擁抱創新的同時，必須同步強化科技風險管理與運營穩定性，避免因系統問題影響金融服務連續性。