銀公指數字銀行成市民進入Web3橋樑 具服務範圍廣及匯率優勢

銀行公會數字銀行公眾教育專責小組發佈最新調查報告指出，數字銀行正以靈活及創新優勢，成為市民進入Web3生態及實現多元化財富管理的重要橋樑。用戶普遍認為，數字銀行具備「服務範圍廣泛及全面」（60.4%）和「具競爭力的匯率及條款」（56.4%）等優勢，有助提升資產配置的靈活性與效率。

冀未來拓展財富管理組合

調查發現，受訪者期望數字銀行在Web3生態中擔當多重角色，當中包括提供與數字資產相關的服務，反映大眾認同數字銀行已成為安全管理數字資產及進行Web3交易的首選平台之一。

《穩定幣條例草案》於去年獲通過，調查指57.6%受訪公眾及81.5%受訪中小企對該草案獲通過，表示有所了解。此外，受訪者期望數字銀行未來能提供數字資產的「儲存管理」、「日常支付」及「風險管理」功能，進

一步拓展財富管理的工具組合。

為跨境需求提供便捷服務

除了推動Web 3發展，數字銀行在解決市民及企業的實體跨境需求上亦發揮關鍵作用。調查顯示，92.7%的受訪公眾及97.1%的受訪中小企一致認同，數字銀行能夠為跨境業務及日常生活，提供更便捷且不受地域限制的金融服務。

此外，數字銀行具競爭力的匯率亦是一大優勢，分別有近九成個人受訪者及逾九成七中小企受訪者認為，數字銀行提供的人民幣及外幣匯率極具吸引力，有助減低跨境交易或海外消費的成本。

