Cathie Wood預言特朗普政府直接購買比特幣 充實國家戰略儲備

區塊鏈
更新時間：15:03 2026-01-12 HKT
發佈時間：15:03 2026-01-12 HKT

有「女股神」之稱的ARK Invest創辦人Cathie Wood早前在一個播客節目中指出，雖然特朗普政府已透過行政命令設立國家比特幣儲備，但至今為止儲備來源僅限於沒收所得比特幣，未來則可能開始直接購買比特幣，用於充實國家比特幣戰略儲備。她又指，美國政府最初目標是持有100萬枚比特幣，因此認為政府最終會買入比特幣。

家族在加密產業利益不斷加深

Cathie Wood認為，特朗普在中期選舉壓力下，將高度重視加密貨幣議題，對比特幣戰略儲備構成利多因素。她解釋指，一方面特朗普及其家族在加密產業利益不斷加深，另一方面加密社群在其贏得總統大選中發揮了重要作用。

目前美國政府已簽署多項行政命令，設立比特幣儲備和加密資產庫存，並成立由David Sacks牽頭的加密與AI工作小組，推動包括穩定幣法案（GENIUS Act）在內的行業立法。
 

