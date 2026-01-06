Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盛寶金融因分銷虛擬資產相關產品時犯有缺失 遭證監會譴責並處以罰款

區塊鏈
更新時間：17:51 2026-01-06 HKT
發佈時間：17:51 2026-01-06 HKT

盛寶金融因在其網上交易平台分銷非證監會認可的虛擬資產基金及虛擬資產相關產品時犯有缺失 ，遭證監會譴責，並處以罰款400萬元。

盛寶金融違規向130零售客戶執行虛擬資產相關產品交易

證監會表示，於2018年11月1日至2022年11月25日期間，盛寶金融上述在涉事期間，於其網上交易平台為六名個人專業投資者及130名零售客戶執行了1,446筆交易，涉及32項虛擬資產產品。有關產品全部均屬於複雜產品，包括21項交易所買賣衍生產品。 不過根據當時的兩份證監會致中介人的通函 ，這些產品只應售予專業投資者。

盛寶金融無設有任何特定程序 以對產品和客戶盡職審查等

證監會發現，盛寶金融在執行這些交易前，並無評估客戶是否具備投資虛擬資產產品的知識，亦無向客戶提供充足資料和特別就虛擬資產給予客戶警告聲明，因而不符合該兩份證監會通函所載的指引。 同時於涉案期間，盛寶金融並無設有任何特定程序，以就虛擬資產產品進行產品盡職審查。 及並無實施足夠和有效的政策及監控措施，以對網上平台的運作進行有效的管理及適當的監督；及沒有對客戶作出充分查詢或收集充足資料，從而讓其能夠妥善地評估客戶對衍生工具的認識等。

證監會認為，綜上所述，盛寶金融的缺失構成違反《網上分銷及投資諮詢平台指引》及《操守準則》 ，並在考慮盛寶金融該缺失持續了超過四年 、且自行向證監會匯報其失當行為等相關情況下，決定了罰款和譴責紀律處分。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
22小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
6小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
8小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
22小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
5小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
21小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
21小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
9小時前