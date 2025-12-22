香港金融科技躍居全球第一 金融科技協會擴大網絡接軌代幣化趨勢

香港金融科技在今年全球排名躍升第一，業界組織「香港金融科技協會（FTAHK）」亦加強推動發展。新任行政總裁謝志豪表示，現時很多傳統行業已作出代幣化倡議，該協會亦因應趨勢，將業界聯繫範圍擴大至地產、奢侈品、藝術品等領域。他期望，透過協會聯繫各地金融科技中心，從中推廣香港獨有發展模式。

謝志豪近期出任香港金融科技協會行政總裁，指出來年重點工作之一是擴大業界活動範圍，直言不少傳統行業「已經一半進入金融科技交界」，紛紛為現實世界資產（RWA）參與代幣化，令有關議題成市場主流，協會因此擴大網絡，冀與這些公司加強交流，相信從中可發掘新項目。

他解釋，本港的「金融、科技」中，仍以傳統金融領域的龐大規模成主導，科技創新則在急起直追，香港有需要利用其獨特的金融中心優勢，配合人工智能（AI）、代幣化等發展，將事半功倍。他又引述數據指，目前本港逾1200間金融科技公司中，財富科技（WealthTech）、區塊鏈資產及支付科技是三大範疇，反映本港正順應其自身模式壯大行業。

發揮本港「超級聯繫人」角色

香港金融科技協會於2017年由業界成立，屬獨立非牟利組織，會員涵蓋全球金融機構、專業服務提供商、初創公司等。該協會制訂三大宗旨，包括為金融科技作出政策倡議、業界合作及教育，而其在香港金融科技周、亞洲金融論壇等有份舉辦多場會外活動。

謝志豪指出，該協會的獨立性質，可更有效代表業界聲音，期望以另一途徑發揮本港「超級聯繫人」及平台角色，助大灣區等國內企業出海，或讓國際企業更熟悉中港金融科技生態，從中透過合作，促成不同發展模式的市場，均能互相溝通。

對於本港穩定幣概念近月被監管機構降溫，謝志豪指出，面對新興行業冒起時，認同監管有必要審慎、穩妥推行，但強調政策框架仍提供足夠推動力，現時行內發展未有停步，已見到越來越多國際性Web3公司探討來港開展業務，相信「穩定地發展，會比大家想像中行得更快。」

本港金融科技急速發展，最新一份《全球金融中心指數》報告中，香港金融科技排名由一年前的第9位，急升至全球第一。謝志豪認為，此成就並非單靠運氣，而是長達五年至十年累積的成果，並留意到多年來政府成功緊貼行業趨勢，「政策未必係全球最快，但一定最一致」，令其制訂的願景讓業界產生動力。