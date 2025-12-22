Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港金融科技全球第一 FTAHK推動傳統行業代幣化 擬擴至地產及奢侈品等領域

區塊鏈
更新時間：10:13 2025-12-22 HKT
發佈時間：10:13 2025-12-22 HKT

香港金融科技在今年全球排名躍升第一，業界組織「香港金融科技協會（FTAHK）」亦加強推動發展。新任行政總裁謝志豪表示，現時很多傳統行業已作出代幣化倡議，該協會亦因應趨勢，將業界聯繫範圍擴大至地產、奢侈品、藝術品等領域。他期望，透過協會聯繫各地金融科技中心，從中推廣香港獨有發展模式。

傳統行業「一半進入金融科技交界」

謝志豪近期出任香港金融科技協會行政總裁，指出來年重點工作之一是擴大業界活動範圍，直言不少傳統行業「已經一半進入金融科技交界」，紛紛為現實世界資產（RWA）參與代幣化，令有關議題成市場主流，協會因此擴大網絡，冀與這些公司加強交流，相信從中可發掘新項目。

他解釋，本港的「金融、科技」中，仍以傳統金融領域的龐大規模成主導，科技創新則在急起直追，香港有需要利用其獨特的金融中心優勢，配合人工智能（AI）、代幣化等發展，將事半功倍。他又引述數據指，目前本港逾1,200間金融科技公司中，財富科技（WealthTech）、區塊鏈資產及支付科技是三大範疇，反映本港正順應其自身模式壯大行業。

謝志豪表示，現時很多傳統行業已作出代幣化倡議，該協會亦因應趨勢，將業界聯繫範圍擴大。
謝志豪表示，現時很多傳統行業已作出代幣化倡議，該協會亦因應趨勢，將業界聯繫範圍擴大。

香港金融科技協會於2017年由業界成立，屬獨立非牟利組織，會員涵蓋全球金融機構、專業服務提供商、初創公司等。該協會制訂三大宗旨，包括為金融科技作出政策倡議、業界合作及教育，而其在香港金融科技周、亞洲金融論壇等有份舉辦多場會外活動。

謝志豪指出，該協會的獨立性質，可更有效代表業界聲音，期望以另一途徑發揮本港「超級聯繫人」及平台角色，助大灣區等國內企業出海，或讓國際企業更熟悉中港金融科技生態，從中透過合作，促成不同發展模式的市場，均能互相溝通。

認同有必要監管 強調發展未停步

對於本港穩定幣概念近月被監管機構降溫，謝志豪指出，面對新興行業冒起時，認同監管有必要審慎、穩妥推行，但強調政策框架仍提供足夠推動力，現時行內發展未有停步，已見到越來越多國際性Web3公司探討來港開展業務，相信「穩定地發展，會比大家想像中行得更快。」

本港金融科技急速發展，最新一份《全球金融中心指數》報告中，香港金融科技排名由一年前的第9位，急升至全球第一。謝志豪認為，此成就並非單靠運氣，而是長達五年至十年累積的成果，並留意到多年來政府成功緊貼行業趨勢，「政策未必係全球最快，但一定最一致」，令其制訂的願景讓業界產生動力。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
20小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
23小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
21小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
6分鐘前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
22小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
3小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
22小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
14小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
17小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
2小時前