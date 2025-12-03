Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普家族財富大縮水 Eric Trump旗下比特幣公司單日暴瀉近四成

區塊鏈
被視為「特朗普概念股」、由特朗普次子Eric Trump聯合創辦的美國比特幣公司（American Bitcoin Company，ABTC）股價於周二（2日）開市後隨即下挫，開盤僅一分鐘即急跌33%，不足半小時跌幅擴大至逾50%，並因為股價波動過大，多次觸發熔斷，最終收市跌38%，並較近一年高位累跌85%。此外，據彭博億萬富翁指數估算，自10月高位以來，特朗普家族透過加密項目及相關業務累積的財富縮水逾10億美元（約78億港元）。

相關概念幣遭大幅拋售

據彭博報道，由特朗普及其兒子們共同創立的「世界自由金融」（World Liberty Financial），其WLFI幣較9月初的高位已下跌51%，跌幅超過比特幣及小型加密貨幣指數；由特朗普兒子推廣的公司Alt5 Sigma（ALT5），因面臨越來越多的法律問題，其股價已較近一年高位暴跌約85%。

此外，以總統夫人梅拉尼婭命名的迷因幣（Meme Coins），亦較1月份的歷史高位分別下跌了約90%和99%。

Eric Trump歸咎於禁售期屆滿

面對股價單日大跌，Eric Trump隨即在社交平台X上發文，將跌勢歸因於股票禁售期結束，而非市場疲弱。他更堅稱，公司的基礎實力無與倫比，並重申自己將「100%致力於領導這個行業」。

