比特幣失守8.7萬美元關 分析視8萬為下個支持 MSTR一種情況恐被迫沽幣

中國人民銀行近日召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議後，加密貨幣價格周一普遍下跌，其中比特幣曾跌5.3%至86,580美元，暫報86,839美元，續跌逾5%；以太幣更曾跌6.6%至2827.47美元，暫報2,856.57美元，跌約5.7%。

市場帶着避險情緒12月開局

據彭博引述FalconX亞太區衍生品交易主管Sean McNulty指出，市場帶着避險情緒於12月開局，並指最大擔憂是比特幣ETF資金流入稀少，以及缺乏逢低買入者，預計本月結構性阻力將持續，將8萬美元視為比特幣下一個關鍵支撐位。

Strategy稱mNAV跌破1考慮沽幣

另一方面，根據Cointelegraph報道，Strategy（MSTR）行政總裁Phong Le公開表示，公司只有在其mNAV（公司市值/加密資產淨值）跌破1、且無法通過融資獲得新資金時，才會考慮出售比特幣。

Phong Le強調，這並不是其長期政策轉向或主動拋售計劃，而是一種「財務決策」，僅在極端市場和資本環境惡化時採取，明言「我不希望成為出售比特幣的公司」，但補充指當市場情緒低迷時，財務紀律必須優先於情緒。

Strategy本月已發佈新的「BTC Credit」儀表板，以回應近期市場對其負債與流動性的關注。公司稱，即使比特幣價格長期低迷，其債務結構和現金流覆蓋能力依然穩健。

