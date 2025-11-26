Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HashKey與印尼交易所INDODAX合作 探索RWA等數字資產機遇 

區塊鏈
更新時間：16:07 2025-11-26 HKT
發佈時間：16:07 2025-11-26 HKT

香港持牌數字資產交易所HashKey Exchange今日（26日）宣布，與印尼數字資產交易所INDODAX簽署諒解備忘錄，雙方將在數字資產領域共同探索戰略性合作機會。

根據合作共識，雙方將在流動性支持、交易所基礎設施建設等方面展開協作，並進一步探索RWA領域的發展機遇。在合作初步階段，雙方計劃在技術與合規等領域推動交流，共享經驗，為未來深入合作奠定基礎。

稱印尼擁有極高增長潛力

該公司目前正推進在東南亞地區數字資產生態中的戰略布局，HashKey Exchange事業群首席執行官茹海陽表示，印尼是東南亞最大經濟體，擁有龐大數字資產人口和持續完善監管框架，以及擁有極高的增長潛力，相信合作可把握印尼、以至東南亞的巨大機遇。

INDODAX首席執行官兼聯合創始人William Sutanto則表示，HashKey Exchange在合規方面的領導地位、機構網絡及全球流動性，與其對本地市場的專業把握及對信任與安全的一貫承諾完美互補；通過此次合作，將拓展機構準入渠道、提升市場流動性、推進資產代幣化計劃，共同強化印尼數字資產生態系統，為整個東南亞地區帶來更顯著的透明度與創新動力。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前