HashKey與印尼交易所INDODAX合作 探索RWA等數字資產機遇 

香港持牌數字資產交易所HashKey Exchange今日（26日）宣布，與印尼數字資產交易所INDODAX簽署諒解備忘錄，雙方將在數字資產領域共同探索戰略性合作機會。

根據合作共識，雙方將在流動性支持、交易所基礎設施建設等方面展開協作，並進一步探索RWA領域的發展機遇。在合作初步階段，雙方計劃在技術與合規等領域推動交流，共享經驗，為未來深入合作奠定基礎。

稱印尼擁有極高增長潛力

該公司目前正推進在東南亞地區數字資產生態中的戰略布局，HashKey Exchange事業群首席執行官茹海陽表示，印尼是東南亞最大經濟體，擁有龐大數字資產人口和持續完善監管框架，以及擁有極高的增長潛力，相信合作可把握印尼、以至東南亞的巨大機遇。

INDODAX首席執行官兼聯合創始人William Sutanto則表示，HashKey Exchange在合規方面的領導地位、機構網絡及全球流動性，與其對本地市場的專業把握及對信任與安全的一貫承諾完美互補；通過此次合作，將拓展機構準入渠道、提升市場流動性、推進資產代幣化計劃，共同強化印尼數字資產生態系統，為整個東南亞地區帶來更顯著的透明度與創新動力。