代幣化市場逐步流通 「香港模式」備受東南亞多國關注

香港金融體系正迎來深層次變革。業界預測，十年後代幣化基金的普及程度將堪比今日的ETF，而這場變革的關鍵推手——金管局主導的區塊鏈金融基建項目Ensemble，已正式進入試行階段。投資推廣署指出，隨着香港逐步打通代幣化市場的流通環節，東南亞多國監管機構正密切關注這套「香港模式」。他們預測，當香港成功走通這條路後，其他國家很可能直接借鑑現成經驗，加上各國央行透過現有協作機制持續溝通，跨境標準融合將是順理成章的發展趨勢。

Ensemble項目標誌關鍵突破

Ensemble項目標誌着代幣化市場迎來關鍵突破。目前，渣打香港、滙豐等機構已相繼完成真實交易案例，包括螞蟻國際實現港元代幣化存款跨行轉帳，以及華夏基金透過代幣化存款完成貨幣基金認購。渣打香港兼大中華及北亞區交易銀行部主管林遠棟表示，實現跨行代幣化資產交易是重要突破。「單一銀行推出代幣化存款相對容易，真正的挑戰在於建立跨機構流通平台。」林遠棟解釋，EnsembleTX平台讓不同銀行的代幣能按統一標準流通，這是逐步完善機制的過程。

投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟表示，香港的發展路徑正受到國際關注。「亞太地區多國都在參考香港的發展路徑，只要香港走通的模式，就有很大機會被仿效。」他強調，香港的核心角色是「標準制定者」與「生態先行者」。目前多國央行都在關注香港的實踐，阿聯酋、泰國等已透過公開渠道分享相關溝通進展，未來香港有望成為連接不同市場標準的紐帶。

代幣化產品被視為「超級餘額寶」

Ensemble項目的發展與內地企業加速「走出去」所產生的龐大需求緊密契合。林遠棟指出，僅看今年4月成立的「中企協財資中心委員會」，其43家創會央企與國企在港的閒置現金規模已達數百億元。梁瀚璟補充，內地企業對香港的代幣化金融產品反應積極，認為這相當於香港版的「超級餘額寶」。

華夏基金（香港）產品與策略部主管何蕊表示，代幣化的核心突破在於解決傳統金融的收益與流動性平衡問題。並說：「區塊鏈賦能後，我們實現了即時清算，完全超越T+0模式。客戶在享受流動性的同時，還能全程享有收益。」

何蕊表示，代幣化不僅實現24小時交易，未來還能支持二級市場流通。對普通投資者而言，代幣化可拆分資產，讓更多人能接觸到原本高門檻的投資標的，開啟普惠金融新紀元。

在綠色金融領域，代幣化綠債成為新的發展方向。梁瀚璟透露，近期金管局發行100億代幣化綠債後，企業跟進熱情高漲。

對發行方而言，代幣化綠債可憑藉創新屬性吸引關注；對投資方而言，既能支持可持續發展，又能推進金融創新戰略。