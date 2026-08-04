NBA｜里夫斯化身教練指導金牛青訓 迎湖人換血誓擔領袖重任

今個夏天和洛杉磯湖人簽下大合同的里夫斯（Austin Reaves）連續第二年訪港，今日（4日）於灣仔修頓室內場館出席活動。這位人氣球星不僅在活動中親身指導香港金牛青訓學院的年輕球員，更在訪問中分享了今夏與湖人續下大約的喜悅。面對陣容大換血，里夫斯直言不捨老大哥勒邦占士（LeBron James）離隊，但已準備好在新賽季承擔球隊領袖的重任。

化身期間限定教練 勉勵小將無懼質疑

數百名獲邀入場的球迷令今日的修頓場館氣氛熱烈，里夫斯在活動中化身「期間限定」星級教練，親自指導香港金牛的青訓球員。在分組對抗賽中，他全程在場邊觀察，不時提供戰術建議並主動與小將擊掌鼓勵；其後更親自擔任「球迷花式上籃挑戰賽」評審，期間笑聲連連。

從當年的落選秀走到今日的NBA球星，里夫斯以自身經歷勉勵香港年輕球員：「只要努力訓練，追逐夢想。成長過程中很多人告訴我夢想是不可能的，如果我聽了他們的話，今天就不會站在這裡。」他亦特別感謝哥哥的教誨，讓他明白必須比任何人都要努力，才能在籃球路上走得更遠。

續大約不忘初心 依然過「簡單生活」

休賽期里夫斯與湖人簽下一份4年1.8億美金的大合約，他在接受《星島》訪問時坦言，續約後的生活依然簡單純粹：「其實什麼都沒變，我依然過著簡單的生活，打高爾夫球、打籃球，陪伴家人和朋友，特別是這個夏天花了很多時間陪我11個月大的姪女。」他強調，能留在心儀的洛杉磯繼續湖人旅程，讓他感到如釋重負。

占士轉投76人 揚言高球場「痛擊」當積

隨著老大哥勒邦占士決定轉投費城76人，里夫斯難掩失落但送上祝福：「這感覺很糟，但我為他感到高興。我們共事了五年，他對我的生涯影響深遠，月中我們還會一起去打高爾夫球。」

今個夏天湖人陣容變化很大，多名上季主力先後離隊。日前有傳媒報道稱，湖人隊當家球星當積即將在8月為球隊組織季前訓練營，里夫斯顯得相當興奮，更開玩笑指要給對方一個「下馬威」：「我感覺很棒，我會在高爾夫球場上打敗他！那一定會很有趣。我們有一支相當新的球隊，有很多新面孔，能和大家聚在一起，在場外互相了解並建立化學反應是一件好事。」

自從2021年加盟湖人，不知不覺里夫斯已成為陣中效力時間最長的球員。當被問到下賽季是否會承擔更多領袖責任，里夫斯直認不諱：「主帥雷迪克希望我成為球隊的領袖之一，他認為我可以成為場上和更衣室裡的教練。這將是我職業生涯下一篇章的開始，我已經準備好迎接這個新角色。」