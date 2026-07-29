NBL｜香港金牛簽入清華大學星將石奎 「狀元大熱」棄CBA選秀直接加盟

銳意衝擊CBA席位的香港金牛籃球隊，今日（29日）官宣重磅引援，正式簽入23歲的國家新⽣代後衛石奎。這位曾兩奪全國大學生籃球聯賽總冠軍、兼榮膺CBA全明星星銳賽MVP的「學界猛將」，原本更是今屆CBA選秀的「狀元大熱」，但他最終毅然放棄參選，直接南下加盟香港金牛，成為球隊爭取升班的重要拼圖。

石奎的籃球路起步於大灣區，早年曾在東莞市中學生聯賽決賽狂轟60分，被外界封為「東莞第一初中生」。其後他北上加盟傳統名校清華附中，2021年領軍勇奪全國高中聯賽總冠軍兼當選MVP，迅速躋身全國最具潛力的新星之列，並成為各級國青梯隊常客。

升讀清華大學後，石奎在5年的大學生涯中擔當球隊核心，兩度帶領球隊封王。憑藉全能身手，他於2024年獲選為CBA全明星星銳賽MVP，去年亦入選首屆亞洲大學生籃球聯賽（AUBL）最佳陣容，被視為國家同齡球員中最具競爭力的後衛之一。在正式為金牛披甲前，石奎將於8月2日至9日先代表清華大學出戰今屆AUBL賽事，全力向亞洲冠軍寶座發起衝擊。

頂著耀眼光環，作為今年CBA選秀的「狀元大熱」，石奎今次選擇跳過CBA選秀，直接披上金牛戰衣。他坦言期望迎接更高層次的挑戰：「很榮幸能成為香港金牛一員，希望透過自身努力，為香港及大灣區籃球發展出一分力。我非常期待與隊友並肩作戰，攜手向CBA的目標邁進。」

金牛會方表示，石奎作為國家新生代後衛，擁有出色的閱讀球賽及組織能力，攻守兼備且具備「冠軍底蘊」。會方深信他的加盟將大幅提升球隊後場的陣容深度及戰術變化，期望這位潛力後衛能與球隊共同成長，全力向CBA的最高舞台進發。