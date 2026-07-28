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NBA｜占士落實投76人續披23號 球隊官方笑言：管理層今晚可休息了

籃球天地
更新時間：18:02 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:02 2026-07-28 HKT

今夏NBA自由市場最大懸念終於塵埃落定！費城76人今日（28日）透過社交媒體正式宣佈，簽下41歲的超級巨星「大帝」勒邦占士（LeBron James）。官方同時發佈了印有占士名字的23號球衣，意味這名老將下季將繼續披上標誌性的23號戰衣，展開其職業生涯第24個球季。占士隨後在社交媒體上載自己與新隊友麥斯（Tyrese Maxey）一起操練的照片，展現出為新東家爭冠的決心。

76人今個休季期間動作頻頻，堪稱轉會市場的大贏家。球隊早前先與死敵塞爾特人達成重磅交易，「搶走」正值當打之年的前總決賽MVP謝倫布朗（Jaylen Brown）；如今再將占士收歸旗下，配合陣中的前常規賽MVP安比（Joel Embiid）、前最佳進步球員麥斯，以及潛力新秀VJ艾治琴比（V.J. Edgecombe），組成實力超班的爭標陣容。

對於球隊成功打造出這套星光熠熠的陣容，76人班主哈里斯（Josh Harris）難掩興奮之情，並劍指總冠軍：「我急不及待想看到勒邦占士與謝倫布朗、VJ艾治琴比、祖爾安比、泰利斯麥斯，以及我們陣中一眾才華橫溢的球員並肩作戰，我們將共同努力，為費城帶來一座總冠軍。」

76人的官方X帳號亦連發多條帖文歡迎占士加盟，當中包括發佈了一張印有「James」的23號球衣照片。占士隨後轉發該帖文，並配上其標誌性的皇冠等表情符號，證實下季將繼續披上23號戰衣征戰NBA。球隊官方除了大肆慶祝外，更搞笑地大讚管理層今夏的完美操作，戲稱：「管理層今晚終於可以好好休息了。」

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