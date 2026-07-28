NBL｜金牛再戰CBA俱樂部盃 D組硬撼廣東雙雄 冀促進人才交流

挾著全國男子籃球聯賽（NBL）三連霸的強勢，香港金牛將連續兩屆出戰「CBA俱樂部盃」。中國籃協今日（28日）公佈賽事分組抽籤結果，作為全港唯一出戰CBA級別賽事的職業球隊，金牛被編入D組，將與廣東宏遠、廣州龍獅等CBA勁旅同場較量，力爭出線席位的同時，亦希望可以促進人才交流。

今屆CBA俱樂部盃共有24支球隊角逐，包括20支CBA球隊及去季NBL前四名隊伍。首階段賽事預計於今年11月18至22日舉行，24隊分成4個賽區作賽。身處D組的香港金牛，同組對手實力強橫，包括「11冠王」廣東宏遠、廣州龍獅、浙江稠州、山東山高、及吉林東北虎。

賽制方面，每組6隊將分為上下半區，先進行半區內3隊單循環賽，及後再與另一半區對手交叉對戰，最終決出兩個出線席位。至於比賽地點及詳細賽程，則有待賽會稍後公佈。

回顧上屆賽事，首度參賽的金牛在分組賽取得2勝2負，期間更先後擊敗南京及四川兩支CBA球隊，取得隊史於CBA級別賽事的首勝，證明具備與頂級聯賽球隊抗衡的實力。

拒抱「志在參與」心態 冀促進人才交流

對於球隊再次征戰CBA級別賽事，香港金牛創辦人兼香港金牛教育慈善基金會董事長錢濤先生表示：「香港金牛自成立以來，以實際行動主動積極融入和服務國家發展大局，我們將繼續以職業籃球為紐帶，進一步帶動內地與香港在人才交流、體育經濟、青年發展等全方位的深層次交流。適逢明年是香港回歸祖國30周年的重要里程碑，我們將全力支持球隊挑戰全國更高水平的賽事，以更優異的成績為香港回歸30周年獻禮，同時向全國展現香港職業籃球的實力與風采。」

至於首階段賽事的備戰情況，金牛總經理孫欣偉亦強調球隊已非「志在參與」：「上屆首次參賽，我們已經證明香港金牛有能力與CBA球隊競爭。今屆再次踏上這個舞台，我們不再只是抱著學習心態，而是以更成熟、更有經驗的挑戰者身分迎戰每一位對手。球隊休季期間已完成多項補強，目前正全力投入備戰，希望為香港球迷帶來更多精彩賽事，繼續提升香港職業籃球在全國舞台上的競爭力。」