NBL｜港隊主⼒楊和正式披上香港⾦⽜戰衣 冀以⾝作則引領香港球員⾛上職業之路

香港金牛今日（27日）宣布，正式羅致現年30歲、身高1.93米的中國香港籃球代表隊主力後衛楊和（Glen Yang）。這位剛帶領南華贏得亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區冠軍兼榮膺MVP的猛將，將以本地球員身分披甲。他期望能在NBL的舞台證明自己，並以自身經歷啟發香港年輕球員踏上職業之路。

司職後衛的楊和本地賽事經驗豐富，2016年加盟甲一勁旅南華後，4年內3奪總冠軍。他其後曾外流西班牙、菲律賓、加拿大及台灣聯賽，至2024年重返香港籃壇即再助球隊稱霸甲一。在早前落幕的BCL Asia中，楊和代表南華交出場均15.1分、3.1個籃板及3.4次助攻的亮眼數據，領軍勇奪東亞區冠軍之餘，個人更獲選為賽事最有價值球員。

對於今次轉戰NBL，楊和坦言期待已久：「我一直渴望加入香港金牛，雙方亦保持良好溝通。過往因身分問題未能成事，現在加盟是最好時機。這裡的訓練強度與競爭水平皆屬頂級，期待在賽場上繼續證明自己。」他又冀望能以身作則，為本地小將樹立榜樣：「我想透過在職業賽場的努力和表現，向香港年輕球員證明，只要肯付出，大家一樣可以走上職業籃球之路。」

楊和具備出色的身體對抗及組織能力，加上外線投射準繩，料能大幅提升球隊戰力。香港金牛總經理孫欣偉對其加盟表示歡迎，並指今次轉會對本地籃壇意義重大：「金牛會繼續全力支持香港球員發展，提供最高規格的職業平台作為他們的堅實後盾，期望與楊和攜手推動香港籃球發展。」