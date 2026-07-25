NBA｜占士底薪投76人惹熱議 杜蘭特網上「一打十」化身鍵盤戰士寸爆網民

勒邦占士（LeBron James）強勢宣布以底薪轉投費城76人，消息震驚全聯盟，自然惹來大批網民熱議甚至抨擊。不過，向來熱衷於在社交媒體與網民「開拖」的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant），今次就化身占士的「保鑣」，在社交平台Threads上大開殺戒，舌戰群儒，寸爆網民的言論引發球迷瘋狂「食花生」。

嘲諷網民「太上心」 猶如殺父仇人

面對網民批評占士缺乏謙遜、做法令人反感，KD毫不留情直斥批評者太感情用事：「你哋班友太情緒化啦。佢點樣做決定根本阻唔到你，你嘅個人感受亦改變唔到佢作為偉大籃球員嘅事實。你根本唔識佢真人，但就表現到好似佢搞禍咗你人生咁，對佢充滿主觀嘅厭惡。師兄，你踩得太深啦。」

駁斥「一人一城」論 厭倦GOAT之爭

有網民以高比拜仁（Kobe Bryant）和米高佐敦（Michael Jordan）為例，認為真正的GOAT（史上最佳）應該「一人一城」建立王朝，並叫占士去做「真正GOAT會做的事」。

KD對此嗤之以鼻，直言球員的視角與球迷完全不同：「佢哋都打咗15年以上，將自己嘅一切奉獻畀體育文化。其他嘢對我嚟講都只係廢話。我明你點解會咁諗，因為你只係個旁觀者，但當你真正身處其中，睇法就會完全唔同。」

他更直言對「GOAT」的討論感到極度厭煩：「GOAT榜單已經係講到爛嘅話題，同豐臀手術（BBL）、緊身牛仔褲、Podcast、KOL一樣，都被你哋搞到徹底冇晒癮。高比、占士同佐敦就係我心目中嘅歷史前五。夠膽就駁我！」

格局拉滿：「我係為籃球辯護」

當被網民調侃他「開OT」為占士瘋狂護航，KD的回答直接將格局拉滿：「我真係頂你哋唔順。而家只係啱啱好話題係占士啫。占士代表咗籃球呢項運動，我而家係為籃球本身辯護。」

最惹笑的是，有網民留言「抽水」表示：「占士年薪400萬加盟76人，根本就係摑緊湖人球迷一巴。」KD隨即發揮幽默本色神回覆：「你塊面遲早會消腫嘅。」這番抵死言論，連向來喜歡湊熱鬧的勇士球星戴文格連（Draymond Green）也忍不住現身，在留言區留下一連串爆笑表情符號，令這場網上大戰充滿歡樂氣氛。