NBA｜勒邦占士做「最後決定」 不為金錢為冠軍 降薪近5000萬投76人

41歲的勒邦占士（LeBron James）以一紙兩年800萬美元的底薪合約轉投費城76人。這位即將迎來破紀錄第24個NBA球季的巨星，降薪近5000萬美元加盟費城，不僅僅是對籃球的熱愛，更是對總冠軍的追求。占士更明言這是他職業生涯的「最後決定」，費城將有極大機會成為這位準名人堂巨星生涯的最後一站。

親撰長文剖白 坦承曾肯定自己會退役

回顧占士的職業生涯，他曾多次透過著名的「決定（The Decision）」改變聯盟格局。今次東遊費城，占士在社交媒體X上連發多帖，毫無保留地向球迷剖白這段時間的心路歷程，並坦承季尾時曾以為自己會就此退役：「球季結束時，我以為自己已經打完了。我當時還未準備好宣布，我知道自己需要一些時間去真正做決定，但我當時相當肯定自己已經打了最後一場比賽。我在上次記者會上說，需要審視自己是否依然熱愛這項運動，那是我的真心話。但我依然真心熱愛這項運動，我還有更多可以貢獻。」

宣告最後決定：不為金錢只求爭冠

根據外媒報道，占士新合同第一年僅為387萬美元，第二年有球員選項，金額為407萬。而占士上一季效力於湖人的年薪是5263萬美元，這意味著他將要降薪4875萬，這是NBA歷史上跨賽季降薪幅度最大的一次。

經過一段時間的沉澱，占士終於找到了答案，不為金錢而是為了總冠軍：「過去幾個星期真的很特別。我從未試過完全不知道該怎麼辦，並花上真正的時間去思考。過去幾個月，我和所有我愛的人一起努力去弄清楚這一切。這是我最後的決定（This is my last decision）。我不是為了金錢，也不是為了家庭。我現在到底為了甚麼而打球？我依然想犧牲、想努力、想拼搏。我依然想競爭，去贏得比賽，去再次感受奪冠的滋味。」

對於即將披上76人戰衣，占士充滿期待，同時亦不忘向昔日效力過的城市致敬：「我相信自己能幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我也很興奮能為這班新球迷帶來活力，展開最後一次不可思議的旅程。多謝洛杉磯。我會永遠愛邁阿密，而俄亥俄州東北部永遠是我的家！」

激讚球迷忠誠 誓破費城次圈魔咒

除了爭冠決心，費城獨特的籃球氛圍亦是打動占士的原因。他早前曾激讚這座城市的死忠球迷：「除了他們的主場球隊，他們不在乎任何人，我非常尊重並喜愛這一點。」

76人自1983年後便從未染指總冠軍，自安比（Joel Embiid）領軍以來，球隊更是從未突破季後賽次圈。為了促成這次世紀轉會，76人陣營展開了猛烈攻勢，除了管理層在幕後斡旋，陣中三大主力麥斯（Tyrese Maxey）、艾比迪及今夏新加盟的謝倫布朗（Jaylen Brown）亦親自出馬游說。隨著占士強勢加盟，76人奪得NBA總冠軍的賠率已瞬間由20倍急降至9倍，勢成東岸爭霸的最大勢力。