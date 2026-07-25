Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勒邦占士做「最後決定」 不為金錢為冠軍 降薪近5000萬投76人

籃球天地
更新時間：13:28 2026-07-25 HKT
發佈時間：13:28 2026-07-25 HKT

41歲的勒邦占士（LeBron James）以一紙兩年800萬美元的底薪合約轉投費城76人。這位即將迎來破紀錄第24個NBA球季的巨星，降薪近5000萬美元加盟費城，不僅僅是對籃球的熱愛，更是對總冠軍的追求。占士更明言這是他職業生涯的「最後決定」，費城將有極大機會成為這位準名人堂巨星生涯的最後一站。

親撰長文剖白 坦承曾肯定自己會退役

回顧占士的職業生涯，他曾多次透過著名的「決定（The Decision）」改變聯盟格局。今次東遊費城，占士在社交媒體X上連發多帖，毫無保留地向球迷剖白這段時間的心路歷程，並坦承季尾時曾以為自己會就此退役：「球季結束時，我以為自己已經打完了。我當時還未準備好宣布，我知道自己需要一些時間去真正做決定，但我當時相當肯定自己已經打了最後一場比賽。我在上次記者會上說，需要審視自己是否依然熱愛這項運動，那是我的真心話。但我依然真心熱愛這項運動，我還有更多可以貢獻。」

宣告最後決定：不為金錢只求爭冠

根據外媒報道，占士新合同第一年僅為387萬美元，第二年有球員選項，金額為407萬。而占士上一季效力於湖人的年薪是5263萬美元，這意味著他將要降薪4875萬，這是NBA歷史上跨賽季降薪幅度最大的一次。

經過一段時間的沉澱，占士終於找到了答案，不為金錢而是為了總冠軍：「過去幾個星期真的很特別。我從未試過完全不知道該怎麼辦，並花上真正的時間去思考。過去幾個月，我和所有我愛的人一起努力去弄清楚這一切。這是我最後的決定（This is my last decision）。我不是為了金錢，也不是為了家庭。我現在到底為了甚麼而打球？我依然想犧牲、想努力、想拼搏。我依然想競爭，去贏得比賽，去再次感受奪冠的滋味。」

對於即將披上76人戰衣，占士充滿期待，同時亦不忘向昔日效力過的城市致敬：「我相信自己能幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我也很興奮能為這班新球迷帶來活力，展開最後一次不可思議的旅程。多謝洛杉磯。我會永遠愛邁阿密，而俄亥俄州東北部永遠是我的家！」

激讚球迷忠誠 誓破費城次圈魔咒

除了爭冠決心，費城獨特的籃球氛圍亦是打動占士的原因。他早前曾激讚這座城市的死忠球迷：「除了他們的主場球隊，他們不在乎任何人，我非常尊重並喜愛這一點。」

76人自1983年後便從未染指總冠軍，自安比（Joel Embiid）領軍以來，球隊更是從未突破季後賽次圈。為了促成這次世紀轉會，76人陣營展開了猛烈攻勢，除了管理層在幕後斡旋，陣中三大主力麥斯（Tyrese Maxey）、艾比迪及今夏新加盟的謝倫布朗（Jaylen Brown）亦親自出馬游說。隨著占士強勢加盟，76人奪得NBA總冠軍的賠率已瞬間由20倍急降至9倍，勢成東岸爭霸的最大勢力。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00:48
颱風紅霞．持續更新︱天文台改發三號強風信號 視乎風力評估今晚9時至午夜12時之間需否改發更高信號
社會
1小時前
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
5小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
8小時前
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
01:06
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
影視圈
21小時前
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造 28歲神奇再度發育 揭廖安麗前夫葉青霖出家真相
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
影視圈
4小時前
颱風紅霞逼近，深圳將颱風預警升至藍色。微博@中國天氣
颱風紅霞︱深圳發「藍色」預警地鐵明或延遲營運 惠州全市「五停」
灣區時事
4小時前
屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜
屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜
奇聞趣事
7小時前
狗隻入食肆︱謝展寰：31間退出計劃因客人不接受 籲食肆先審視經營模式勿盲目跟風
02:29
狗隻入食肆︱謝展寰：31間退出計劃因客人不接受 籲食肆先審視經營模式勿盲目跟風
社會
5小時前