NBA｜熱火官方擺烏龍洩占士加盟日？ 撞正西班牙捧世盃惹「決定3.0」遐想

勒邦占士（LeBron James）的去向無疑是今夏籃球界最大懸念。自他宣布成為自由球員至今已過三周，全球球迷都在引頸以待其「決定3.0」（Decision 3.0）。儘管占士經理人早前大賣關子稱仍未有定案，但邁阿密熱火官方YouTube頻道日前竟驚現一個名為「勒邦占士加盟記者會」的直播預告，日期更明確標註為7月27日。雖然熱火發言人急急澄清純屬「擺烏龍」，但已令這位超級巨星回巢的傳聞炒得熱烘烘。

The Miami Heat’s official YouTube channel had LeBron’s introductory press conference scheduled for July 27 🤔



(h/t @WadexFlash / https://t.co/ngYXKtG4ps) pic.twitter.com/OCNZMkiiVO — NBACentral (@TheDunkCentral) July 22, 2026

預告曝光11小時惹疑雲

據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報道，熱火發言人解釋，球隊社交媒體部門當時只是為占士「可能加盟」作前期準備，卻不慎將直播連結公開。不過，據熱火球迷專頁指出，球隊為潛在新援提前準備宣傳短片本不足為奇，但惹人懷疑的是，該預告不僅標註了具體日期（香港時間7月28日），更在公開狀態下逗留了約11個小時，直到被大批球迷截圖瘋傳後，官方才急急將其設為私人影片。

更耐人尋味的是，這已非熱火相關渠道首次疑似「提前洩密」。早前在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）落實交易前一天，當地知名體育節目《LeBatardShow》就曾發布過他將加盟熱火的短片；如今熱火官方YouTube又出現占士加盟的預告，難免令人聯想翩翩。

萊利開腔招手 盼與字母哥組巨頭

占士宣布成為自由球員已經過去三個星期，據傳他一直在權衡各方報價。消息人士向ESPN透露，克里夫蘭騎士、費城76人及熱火是占士目前最心儀的三大潛在下家；而包括金州勇士在內的其他球隊，亦一直對這位老將虎視眈眈。占士經理人域治保羅（Rich Paul）日前曾坦言，仍不清楚占士的決定。不過，熱火總裁萊利（Pat Riley）上周已公開表態，強調他與新加盟的「字母哥」均無比歡迎占士重返邁阿密。

世盃年轉會定律 歷史巧合引遐想

值得一提的是，占士職業生涯首次轉會正值2010年世界盃年，當時他高調宣布「將天賦帶到南灘」加盟熱火。無獨有偶，今年占士再度於世界盃年選擇轉會，而這兩屆捧起大力神盃的，恰巧同樣是西班牙國家隊！歷史會否驚人地重演，令占士再次情歸熱火，成為球迷熱話。即將迎來生涯第24個球季的占士，對邁阿密絕對不陌生，他過去曾效力熱火4季並兩奪總冠軍。若今次「烏龍洩密」最終成真，與字母哥聯手，勢必再次震撼全聯盟。