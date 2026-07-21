NBA｜占士去向未定拒絕「急就章」 經理人籲列強如常組軍毋須死等

NBA巨星勒邦占士（LeBron James）今夏投身自由身市場，其去向成為全聯盟焦點。不過，其多年好友兼經理人域治保羅（Rich Paul）今日明確表示，占士目前仍未決定來季新東家，並強調團隊「絕對不會被催逼」。他呼籲有意招攬的球隊無需刻意討好，甚至可以先處理其他球員的簽約，並對外界的失實報道嗤之以鼻。

拒絕重演「決定」騷 強調純屬商業考量

距離域治保羅通知湖人占士將跳出合約、以自由身迎接生涯破紀錄的第24個球季，至今已近三星期。域治保羅在今日的節目中重申：「我們不會急於作決定，這是他的個人選擇，時候到了自然會公布。」

對於外界質疑占士故意拖延以博取關注，域治保羅強烈否認，並強調這絕非2010年轉投熱火時的「決定（The Decision）」翻版：「這純粹是商業決定，我們不會把這變成一場博出位的公關騷。為何運動員就必須倉卒行事？那些說他愛出風頭的人，只是因為他們掌握不到內幕消息，只能隨便找話題。」

總裁施華開腔催促 轟外界傳聞「咩都唔識」

據ESPN消息指，目前金州勇士、克里夫蘭騎士、費城76人及邁阿密熱火均對占士虎視眈眈，當中三支東岸球隊更被視為大熱門。占士上周在紐約出席公開活動時未有透露半點口風，僅表示：「我不會讓大家等太久。」

然而，占士的動向已直接影響了聯盟的運作。NBA總裁施華（Adam Silver）早前公開表示，希望占士盡快公布去向，以便聯盟落實來季賽程。域治保羅透露，他已在紐約與施華私下溝通：「我跟他說，這始終是占士的選擇，如果他還沒想清楚，你不能逼他。」

對於近日有報道指占士即將於48小時內公布去向，域治保羅更毫不客氣地反擊：「這些人根本一無所知！連我也不知道他何時會決定，可能是48秒後，也可能是48分鐘後。你無法讓別人知道他們根本不懂的事。」

世盃巧合惹熱火憧憬 籲各隊如常組軍

值得一提的是，占士職業生涯首次轉會正值2010年世界盃年，當時他宣布「將天賦帶到南海岸」加盟熱火。無獨有偶，今年占士再度於世界盃年選擇轉會，而這兩屆捧起大力神盃的同樣是西班牙國家隊。歷史會否驚人地重演，令占士再次情歸熱火，成為球迷熱話。

事實上，熱火總裁萊利（Pat Riley）近日亦公開表態，渴望與這位曾助球隊兩奪總冠軍的功臣重聚。不過，域治保羅向各隊大派「定心丸」，直言球隊無需再做額外動作來游說占士：「很多人打來問『我們還需要做甚麼嗎？』我的答案是『不用，訊息已經很清晰了。』」他更呼籲各隊如常組軍：「如果球隊有空缺，我們絕對不會叫他們特意留位等占士。」