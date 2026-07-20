NBL｜香港金牛簽約前CBA狀元區俊炫 近兩季曾征戰日本B聯賽

香港金牛今日（20日）宣布，成功簽入前CBA「狀元」區俊炫。這位現年27歲、身高2米07的中鋒，擁有中國男子籃球職業聯賽（CBA）及日本B聯賽（B League）的豐富實戰經驗，其加盟將為金牛內線帶來更強的對抗能力與防守高度，進一步提升球隊整體的攻防實力。

區俊炫加盟香港金牛。香港金牛圖片

區俊炫曾經在CBA福建隊效力。新華社

區俊炫曾經在CBA上海隊效力。新華社

時任CBA公司董事長姚明（左）與2020年選秀狀元區俊炫（右）合影。新華社

出生於廣東的區俊炫籃球履歷亮麗，大學時期曾赴美就讀加州州立大學北嶺分校（CSUN），在NCAA一級聯賽的高水平舞台接受洗禮。憑藉出色的身體質素與籃球天賦，他在2020年CBA選秀大會上，獲上海久事以「狀元」籤相中，正式展開職業生涯，其後亦先後效力過福建潯興及青島國信等CBA勁旅。

2024年夏天，區俊炫決定外闖，以亞洲外援身分登陸日本B聯賽。在過去兩個賽季，他先後披上千葉噴射機及東京電擊的戰衣，在競爭激烈的日本職籃賽場上持續累積經驗，其個人技術及閱讀球賽能力均得到顯著提升。

作為一名具備優秀運動能力與機動性的內線猛將，區俊炫在場上作風積極且戰術執行力強。無論是鞏固籃板、護框防守，抑或無球切入及擋拆掩護，他都有著高水準發揮，並具備良好的團隊意識與比賽紀律。