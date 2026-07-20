Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港金牛簽約前CBA狀元區俊炫 近兩季曾征戰日本B聯賽

籃球天地
更新時間：17:42 2026-07-20 HKT
發佈時間：17:42 2026-07-20 HKT

香港金牛今日（20日）宣布，成功簽入前CBA「狀元」區俊炫。這位現年27歲、身高2米07的中鋒，擁有中國男子籃球職業聯賽（CBA）及日本B聯賽（B League）的豐富實戰經驗，其加盟將為金牛內線帶來更強的對抗能力與防守高度，進一步提升球隊整體的攻防實力。

區俊炫加盟香港金牛。香港金牛圖片
區俊炫加盟香港金牛。香港金牛圖片
區俊炫曾經在CBA福建隊效力。新華社
區俊炫曾經在CBA福建隊效力。新華社
區俊炫曾經在CBA上海隊效力。新華社
區俊炫曾經在CBA上海隊效力。新華社
時任CBA公司董事長姚明（左）與2020年選秀狀元區俊炫（右）合影。新華社
時任CBA公司董事長姚明（左）與2020年選秀狀元區俊炫（右）合影。新華社

出生於廣東的區俊炫籃球履歷亮麗，大學時期曾赴美就讀加州州立大學北嶺分校（CSUN），在NCAA一級聯賽的高水平舞台接受洗禮。憑藉出色的身體質素與籃球天賦，他在2020年CBA選秀大會上，獲上海久事以「狀元」籤相中，正式展開職業生涯，其後亦先後效力過福建潯興及青島國信等CBA勁旅。

2024年夏天，區俊炫決定外闖，以亞洲外援身分登陸日本B聯賽。在過去兩個賽季，他先後披上千葉噴射機及東京電擊的戰衣，在競爭激烈的日本職籃賽場上持續累積經驗，其個人技術及閱讀球賽能力均得到顯著提升。

作為一名具備優秀運動能力與機動性的內線猛將，區俊炫在場上作風積極且戰術執行力強。無論是鞏固籃板、護框防守，抑或無球切入及擋拆掩護，他都有著高水準發揮，並具備良好的團隊意識與比賽紀律。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
01:37
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
影視圈
2小時前
謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範
01:37
謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範
影視圈
2小時前
北上注意︱深圳地鐵實施「逢包必檢」首日逢暴雨 安檢塞爆乘客大排長龍
00:53
北上注意︱深圳地鐵實施「逢包必檢」首日逢暴雨 安檢塞爆乘客大排長龍
即時中國
5小時前
謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠
謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠
影視圈
1小時前
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
01:42
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
即時國際
8小時前
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-19 13:06 HKT
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
生活百科
5小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2小時前
余文樂、王棠云宣布離婚 8年婚姻和平告終 未來共同撫養孩子
01:01
余文樂、王棠云宣布離婚 8年婚姻和平告終 未來共同撫養孩子
影視圈
3小時前
謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機
謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機
保健養生
2小時前