NBA｜占士去向未有定論 聯盟總裁蕭華想佢盡快決定先編到賽程

NBA休賽季最受注目的必然是「大帝」勒邦占士(LeBron James)的去向，除了球迷緊張外但似乎聯盟似乎更加著急，較早前NBA總裁蕭華(Adam Silver)受訪表示希望占士盡快決定，這樣才可以確定賽程的安排。

蕭華想占士盡快決定去向先可以編賽程

占士完季後宣布離開湖人成為自由球員，不少球隊出力搶下「大帝」，亦令一眾球迷好奇這位即將步入42歲的球星的下一站，然而「大帝」至今口風仍相當緊未有確實消息他將加盟那一支隊伍。

而這個情況似似乎亦令聯盟相當頭痛，NBA總裁蕭華早前接受《Squawk Bow》訪問表示希望占士可以盡快作出決定，他說：「占士的去向會影響到賽程的安排，所以我希望他能盡快宣布，這樣我們才可以確定賽程。」他也補充指：「因為各隊和電視台都在給我們打電話，大家都想知賽程，所以我想他盡快決定，我們先可以安排揭幕戰、聖誕大戰等等。」蕭華也強調目前沒有任何內幕消息，並讓球迷拭目以待。

