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NBA｜落選秀棄500萬成全湖人 里夫斯效法般臣雲班耶馬為大局犧牲

籃球天地
更新時間：15:40 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:40 2026-07-14 HKT

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）落實以4年1.8億美元續約，據報這位昔日「落選秀」為助球隊騰出薪酬空間，主動放棄了500萬美元。雖然數目不及早前大幅降薪的紐約人奪冠功臣般臣（Jalen Brunson）及馬刺新星雲班耶馬（Victor Wembanyama），但考慮到其出身及從未簽過頂薪大約，此舉依然贏得外界高度尊重。

棄500萬助紫金軍團增兵

外媒報道，里夫斯原本有望簽下一紙4年1.85億美元的合約，但他最終選擇「少收」500萬美元，以4年1.8億美元續留洛杉磯。這筆犧牲為湖人未來的薪資空間增添了寶貴的靈活性，令紫金軍團有望在明年夏天動用「非繳稅中產特例」引入新援，進一步增強陣容深度。

里夫斯降薪續約湖人。AFP
里夫斯降薪續約湖人。AFP
里夫斯降薪續約湖人。AP
里夫斯降薪續約湖人。AP
里夫斯降薪續約湖人。AP
里夫斯降薪續約湖人。AP
里夫斯效法般臣雲班耶馬為大局犧牲。AP
里夫斯效法般臣雲班耶馬為大局犧牲。AP

般臣雲班耶馬珠玉在前

球星主動降薪成就球隊，近年在NBA屢見不鮮，最經典的例子莫過於今年的總冠軍紐約人。主將般臣在2024年夏天為了讓球隊保持薪酬彈性，選擇以4年1.56億美元提前續約，足足放棄了最高可達5年2.69億美元的頂薪，降薪高達1.13億美元。正因他的偉大犧牲，紐約人才有空間網羅碧捷斯（Mikal Bridges）、唐斯（Karl-Anthony Towns）及艾魯比（OG Anunoby）等奪冠功臣，最終修成正果，打破逾半世紀的冠軍荒。

般臣在2024年主動放棄1.13億美元續約紐約人。AFP
般臣在2024年主動放棄1.13億美元續約紐約人。AFP
正是般臣的主動降薪，才讓紐約人有空間組建這隻冠軍之師。AP
正是般臣的主動降薪，才讓紐約人有空間組建這隻冠軍之師。AP

無獨有偶，剛在總決賽飲恨的馬刺超新星雲班耶馬，日前續約時亦選擇了降薪。馬刺原本可提供高達3.03億美元的超級頂薪，但他最終簽下5年2.52億美元的新秀頂薪合約，放棄了5100萬美元。

雲班耶馬今個休賽期同樣選擇降薪。路透社
雲班耶馬今個休賽期同樣選擇降薪。路透社

出身草根 犧牲更顯情操

相比起般臣的1.13億與雲班耶馬的5100萬，里夫斯放棄的500萬美元看似微不足道。然而，里夫斯當年只是一名無人問津的落選秀，職業生涯至今從未入選過全明星賽，亦從未簽下過超級大合同。

對於一位出身草根、靠自己努力一步步爬上來的球員而言，500萬美元絕對是一筆巨款。他願意為球隊大局著想而犧牲個人利益，這份無私精神與對球隊的忠誠，絕對值得所有人致敬。

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