NBA｜快艇「陰陽合約」調查未有結果 速龍急煞停李安納回歸避「孭飛」

NBA休季重磅交易頻出，早前快艇和速龍達成交易，李安納將重返速龍，然而這筆大交易或未能完成，因快艇和李安納的「陰陽合同」事件還在中，聯盟告知速龍若完成交易或要承擔調查結果的風險，因此選擇將交易叫停，待調查結果出爐才繼續後續交易工作。

今個休賽季速龍送出英格姆和迪克及多個選秀權，從快艇交易回首冠功臣李安納。AFP

早前快艇和速龍達成交易，李安納將重返速龍，然而這筆大交易或未能完成。AF{

李安納陰陽合約調查未完 速龍煞停交易避風險

今個休賽季速龍送出英格姆和迪克及多個選秀權，從快艇交易回首冠功臣李安納，然而此筆交易案卻現未知數，皆因聯盟在季初便開始調查快艇為規避薪資上限，利用一間名為「Aspiration」的公司和李安納簽訂代言合約，籍此用更便宜的年薪去簽下李安納，事件在「Aspiration」宣告破產後爆出。

李安納在2018-19球季帶領速龍奪得隊史首座冠軍，並榮獲總決賽MVP。AFP

據名記Shams Charania報道以及球隊聲明，速龍指收到聯盟通知，因關於該案的調查還未完結，若交易完成球團將要承擔李安納可能會面臨的懲罰，因此選擇將交易煞停至調查結束，速龍亦重申渴望李安納的回歸，亦希望事情可以盡快結束。快艇則指出在過去10個月一直全力配合聯盟的調查，並重申球隊沒有借「Aspiration」來向李安納輸送任何資金，並聲稱球隊也是事件的受害者之一。

快艇班主波馬因投資Aspiration因此被指是陰陽合同的推手之一。AFP

李安納在2018-19球季帶領速龍奪得隊史首座冠軍，並榮獲總決賽MVP，但之後他便以自由球員身份轉投快艇，而速龍上季亦以東岸第5闖入季後賽，但在首輪以3:4不敵騎士出局，今次交易亦被認為是一次重大的引援。