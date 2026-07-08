NBA｜米曹2.73億頂薪續約 等待占士回巢騎士 哈登願降薪成人之美

克里夫蘭騎士當家球星米曹（Donovan Mitchell）落實以4年2.73億美元的頂薪合約提前續約。更令外界關注的是，有傳這支東岸勁旅正處於「大帝」勒邦占士（LeBron James）爭奪戰的領先位置，就連哈登（James Harden）也表態願意調整合約，助騎士騰出薪酬空間，促成占士「二度回巢」聯手爭霸。

米曹2.73億頂薪續約騎士。路透社

哈登願降薪為簽約占士騰出薪資空間。路透社

騎士是占士下家的「第一梯隊」。路透社

放棄明夏更大合約 米曹提早續約表忠

據ESPN報道，米曹已同意與騎士簽下一份4年2.73億美元（約21.3億港元）的頂薪續約合約，當中包含2030-31球季的球員選項，以及全額交易保證金（Trade kicker），這份新約將取代他原本在2027年的球員選項。

薪資專家指出，米曹其實大可等到明年夏天才續約，屆時他最高可簽下一份5年3.53億美元的超級巨約（多賺約8,000萬美元）。然而，他選擇在具備續約資格的首天便立即動筆，以實際行動向克里夫蘭展現長留球隊的決心與忠誠，同時亦用行動騰出薪酬空間，等待勒邦占士的決定。

占士爭奪戰白熱化 騎士處第一梯隊

米曹確定留隊，無疑為騎士招募巨星打下強心針。消息人士透露，若勒邦占士決定重返克里夫蘭，米曹將非常歡迎這位傳奇球星回巢。

著名記者Shams Charania指出，目前占士的潛在新東家包括騎士、熱火、勇士、76人及木狼。Shams表示：「自從76人得到謝倫布朗（Jaylen Brown）後，占士正非常認真地考慮他們的招募方案。但就目前我與各隊交流所得的反饋，騎士、熱火和76人無疑處於領先的第一梯隊，其他球隊則暫時處於外圍。」

哈登願改合約條款 助騎士騰出空間

為了促成「大帝」回歸，騎士甚至可能獲得意想不到的助力。據ESPN記者Brian Windhorst透露，哈登目前正密切關注占士的去向，甚至願意為此作出犧牲。

Windhorst在節目中直言：「哈登正在等待勒邦占士的決定。如果這能幫助騎士騰出更多薪酬空間來簽下占士，我認為哈登絕對願意改變自己合約的條款。」這意味著哈登甘願在薪酬上作出讓步，為騎士打造豪華爭標陣容大開綠燈。隨著各方條件逐漸成形，占士究竟會披上誰的戰衣，將成為今夏NBA休賽期的最大懸念。