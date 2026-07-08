Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜米曹2.73億頂薪續約 等待占士回巢騎士 哈登願降薪成人之美

籃球天地
更新時間：16:01 2026-07-08 HKT
發佈時間：16:01 2026-07-08 HKT

克里夫蘭騎士當家球星米曹（Donovan Mitchell）落實以4年2.73億美元的頂薪合約提前續約。更令外界關注的是，有傳這支東岸勁旅正處於「大帝」勒邦占士（LeBron James）爭奪戰的領先位置，就連哈登（James Harden）也表態願意調整合約，助騎士騰出薪酬空間，促成占士「二度回巢」聯手爭霸。

米曹2.73億頂薪續約騎士。路透社
米曹2.73億頂薪續約騎士。路透社
哈登願降薪為簽約占士騰出薪資空間。路透社
哈登願降薪為簽約占士騰出薪資空間。路透社
騎士是占士下家的「第一梯隊」。路透社
騎士是占士下家的「第一梯隊」。路透社

放棄明夏更大合約 米曹提早續約表忠

據ESPN報道，米曹已同意與騎士簽下一份4年2.73億美元（約21.3億港元）的頂薪續約合約，當中包含2030-31球季的球員選項，以及全額交易保證金（Trade kicker），這份新約將取代他原本在2027年的球員選項。

薪資專家指出，米曹其實大可等到明年夏天才續約，屆時他最高可簽下一份5年3.53億美元的超級巨約（多賺約8,000萬美元）。然而，他選擇在具備續約資格的首天便立即動筆，以實際行動向克里夫蘭展現長留球隊的決心與忠誠，同時亦用行動騰出薪酬空間，等待勒邦占士的決定。

占士爭奪戰白熱化 騎士處第一梯隊

米曹確定留隊，無疑為騎士招募巨星打下強心針。消息人士透露，若勒邦占士決定重返克里夫蘭，米曹將非常歡迎這位傳奇球星回巢。

著名記者Shams Charania指出，目前占士的潛在新東家包括騎士、熱火、勇士、76人及木狼。Shams表示：「自從76人得到謝倫布朗（Jaylen Brown）後，占士正非常認真地考慮他們的招募方案。但就目前我與各隊交流所得的反饋，騎士、熱火和76人無疑處於領先的第一梯隊，其他球隊則暫時處於外圍。」

哈登願改合約條款 助騎士騰出空間

為了促成「大帝」回歸，騎士甚至可能獲得意想不到的助力。據ESPN記者Brian Windhorst透露，哈登目前正密切關注占士的去向，甚至願意為此作出犧牲。

Windhorst在節目中直言：「哈登正在等待勒邦占士的決定。如果這能幫助騎士騰出更多薪酬空間來簽下占士，我認為哈登絕對願意改變自己合約的條款。」這意味著哈登甘願在薪酬上作出讓步，為騎士打造豪華爭標陣容大開綠燈。隨著各方條件逐漸成形，占士究竟會披上誰的戰衣，將成為今夏NBA休賽期的最大懸念。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
15分鐘前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
5小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
6小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
3小時前
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
10小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
4小時前
公屋裝修$10萬完工？網民求教3至4人單位可行性 資深師傅話做得到：惟這2部份要落足本
公屋裝修要慳錢? 網民求教3至4人單位$10萬完工 資深師傅：做得到 惟這2部份要落足本
生活百科
22小時前
70年代TVB花旦陳嘉儀罕現身 狀況與真實年齡截然不同 網民驚嘆歲月不催人：咁多年都冇變過
70年代TVB花旦陳嘉儀罕現身 狀況與真實年齡截然不同 網民驚嘆歲月不催人：咁多年都冇變過
影視圈
7小時前