NBA｜視多倫多為永遠的家 路維簽一日合約以速龍身份退役 告別20年輝煌生涯

40歲的星級控衛路維（Kyle Lowry）近日正式退役。這位在NBA征戰長達20個球季的傳奇老將，在社交媒體上宣佈與多倫多速龍簽下一紙象徵式的「一日合約」，在他視之為「家」、並曾帶領球隊奪得2019年NBA總冠軍的城市，為職業生涯畫上完美句號。

特意揀「7月7日」公佈 向經典7號球衣致敬

路維選擇在美國時間7月7日公佈這項決定絕非偶然，這顯然是為了向他效力速龍時所穿的標誌性「7號」球衣致敬。

他在告別影片中感性地說：「感謝我的家人、朋友、隊友、教練、對手、工作人員、媒體，特別是球迷。這一切都是因為你們。謝謝多倫多，謝謝加拿大。正如我一直跟你們說的，這件事正式落實了。我將以速龍球員的身份退役——20年又1天。永遠的7號。我愛你們。」

影片發佈後，致敬之聲隨即如雪片般飛來，許多球迷都尊稱他為「GROAT」（Greatest Raptor of All Time，隊史最偉大速龍球員）。談到多倫多，這位費城土生土長的球星動情地表示：「這裡是家。家是一種感覺，一種安逸，是一個你一直想待下去的地方，一個讓你充滿歸屬感的地方。」事實上，路維在速龍的歷史地位的確無可取代，他目前仍包辦速龍隊史總助攻及總偷波次數的榜首，同時亦是隊史的「三分王」。

NBA史上僅12人征戰20季 轉戰評述員延續籃球路

路維是NBA史上僅有12位能在聯盟打滾20個球季的鐵人之一，在控球後衛中，目前更只有他與基斯保羅（Chris Paul）能達成此成就。路維生涯的巔峰期全數奉獻給多倫多，他在速龍的9年間6度入選全明星賽，並在2015-16球季入選NBA最佳陣容，同年更代表美國隊贏得里約奧運金牌。當然最重要的，是他在2019年與李安納（Kawhi Leonard）攜手，為多倫多帶來隊史首座NBA總冠軍。

結束球員生涯後，據報路維已準備好迎接新挑戰，將轉戰幕前擔任賽事評述員，未來會以另一種身份，繼續活躍於他最愛的籃球圈。