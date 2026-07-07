NBA｜「字母哥」轉投熱火鬼轉用7號 34號球衣上架僅數小時即絕版

今個休賽季最受注目的必然是「字母哥」安迪杜古普轉投熱火，來季將與「83分先生」艾迪巴約組成雙塔征戰，但周一交易才剛生效熱火亦已上架「字母哥」一直穿着的34號球衣，但僅過數小時便宣佈將轉穿7號，上架的34號球衣僅數小時即作廢。

「字母哥」轉投熱火將改穿7號球衣。熱火X圖片

「字母哥」熱火34號球衣上架數小時即絕版

「字母哥」今季宣布離開效力13季的公鹿，轉投另一東岸勁旅熱火，本身由他出道至今一直是穿着34號球衣，外界和球團亦一直預料他將繼續沿用，但事情卻出現變化，事關在交易生效的同日「字母哥」參與直播主N3on的節目時透露自己有意換球衣號碼，並指7號也是一個不錯的號碼。

「字母哥」34號球衣上架僅數小時即絕版。Will Manso X圖片

消息一出即引起外界關注，事關熱火的官方網店和門市亦已上架「字母哥」的34號球衣，數小時後熱亦正式宣布「字母哥」將改穿7號球衣，34號球衣上架僅數小時即絕版。而熱火也表示就已購入或訂購球衣的球迷作出安排，若從網店訂購的球衣將直接改發為7號，而經實體店購入的球迷亦可直接透過球團更換，亦可以選擇保留。