NBA｜綠軍「賤賣」謝倫布朗 FMVP轉投76人換保羅佐治 外媒怒批歷史第二差交易

NBA休賽期震撼彈層出不窮！據外媒報導，波士頓塞爾特人已同意將2024年總決賽MVP謝倫布朗（Jaylen Brown）交易至東岸死敵費城76人，換來36歲的老將保羅佐治（Paul George）及四個選秀權。這宗重磅交易不僅徹底拆散了綠軍引以為傲的「雙探花」組合，更令東岸的爭冠格局迎來大洗牌。

錯失字母哥 綠軍狠心將布朗擺上貨架

權威記者Shams Charania報道，76人為得到謝倫布朗，送出了保羅佐治、兩個首輪籤（2028、2031年）及兩個次輪籤（2028、2030年）。其中2031年首輪為無保護，2028年首輪則附帶對綠軍有利的互換權；而兩個次輪籤亦是從多支球隊中挑選最高順位的優質資產。

事實上，謝倫布朗在波士頓的未來早有暗湧。綠軍原本打算以他加上兩個無保護首輪籤，向公鹿報價交易「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo），惟公鹿最終選擇與熱火交易。求購失敗後，綠軍管理層隨即將布朗「擺上貨架」向全聯盟兜售，最終促成這宗與76人的交易。根據外媒報導，布朗本人從未主動要求離隊。

曾嘲安比「插水」 如今化敵為友組巨頭

即將在10月踏入30歲的謝倫布朗上季打出生涯年，場均交出28.7分、6.9個籃板及5.1次助攻，帶領綠軍豪取56勝，個人更在MVP票選排第六並入選年度最佳陣容二隊。自2016年入行以來，他已累積上陣142場季後賽，冠絕全聯盟。

身價暴跌遭「賤賣」 業界震驚批歷史第二差

雖然謝倫布朗被綠軍兜售已非秘密，但幾乎只換回兩個首圈籤加老將的「賤賣」操作，確實出乎外界意料。畢竟綠軍早前曾以他作為籌碼求購「字母哥」這級別的巨星，現實卻只換來已屆36歲、步入生涯尾聲的保羅佐治。有美媒甚至狠批：「如果當積（Luka Doncic）去湖人的交易是歷史最差，那麼這次塞爾特人送走謝倫布朗就是歷史第二差！」

就連權威記者Shams Charania亦在電視節目中透露自己的電話被打爆：「聯盟中到處都是發短訊問我『保羅佐治加選秀權？』的人。自從謝倫布朗被擺上貨架後，他的身價不知為何就開始暴跌。」