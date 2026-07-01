NBA｜「北境之王」回巢 李安納重返多倫多速龍 快艇進入重建

NBA再爆震撼彈！據外媒報道，洛杉磯快艇已同意將當家球星李安納（Kawhi Leonard）交易至多倫多速龍。快艇將從這筆交易中換來明星前鋒英格姆（Brandon Ingram）、小將迪克（Gradey Dick）以及多個首圈選秀權。這意味著剛滿35歲的李安納在效力快艇6個球季後，將重返2019年帶領速龍奪得總冠軍的「福地」，而快艇亦正式宣告全面步入重建新時代。

豪擲英格姆加選秀權 速龍迎FMVP回歸

根據ESPN消息指，速龍為迎回這位昔日奪冠功臣付出了巨大代價，送出英格姆、迪克、2031及2033年無保護首圈選秀權、2027年首圈選秀權互換，以及兩個次圈選秀權。李安納曾在2018-19球季短暫效力速龍一年，當季季後賽狂轟史上第三高的732分，並為多倫多帶來了隊史第一個總冠軍，他個人亦榮膺FMVP。

根據報導李安納對速龍管理層十分熟悉，亦鍾情多倫多這座城市，相信球隊能在東岸具備爭冠實力。同時李安納已決定在多倫多「終老」並在此退役，將職業生涯的最後篇章留在這支曾一起創造歷史的球隊，預計他有資格與球隊簽下一份2年1.237億美元的頂薪續約合同。

快艇改變方針 徹底走向年輕化

李安納上季打出回春表現，常規賽上陣65場，場均交出27.9分，並入選年度最佳陣容二隊。然而，快艇僅取得42勝40負的戰績，更在附加賽不敵勇士出局。儘管球隊曾在4月揚言希望留下李安納，但球隊今夏未有提供長約承諾，最終決定分道揚鑣。

事實上，快艇早前已先後將哈登（James Harden）及蘇巴（Ivica Zubac）交易換取年輕資產及選秀權，如今再送走最後一位超級球星，球隊的重建意圖已十分明顯。

傷患摧毀奪冠夢 快艇豪華鋒線黯然落幕

李安納的離隊，標誌著快艇一個時代的終結。2019年夏天，快艇送出大量未來資產換來保羅佐治（Paul George），成功吸引李安納加盟，震驚全聯盟。然而，這對星級雙核多年來飽受傷患及「負荷管理」困擾。無論是2020年「泡泡圈」次圈遭金塊驚天逆轉，還是2021年殺入西岸決賽但李安納因十字韌帶撕裂報銷，都令球迷扼腕嘆息。