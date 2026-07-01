NBA｜占士震撼告別湖人 或重組「占眉」 赴勇士聯手居利格連建四巨頭

勒邦占士（LeBron James）將迎來史無前例的第24個NBA球季，但他身上的球衣將不再是紫金戰袍。據知名記者查蘭尼亞（Shams Charania）報道，占士的經理人列治保羅（Rich Paul）已正式通知洛杉磯湖人，這位即將42歲的超級巨星將會離隊另覓新東家，預計金州勇士將成為其熱門下家。

和平分手 珍妮巴斯：永遠感激占士

湖人班主珍妮巴斯（Jeanie Buss）發表聲明，感謝占士8年來的貢獻：「占士是史上最偉大的運動員之一。我們永遠感激他為湖人帶來的榮耀，包括在2020年最艱難時期領軍奪冠，以及披上紫金戰袍時打破的無數紀錄。他永遠是湖人大家庭珍視的一員。」占士亦在社交平台發文告別，直言「穿上湖人球衣是真正的榮耀」，並希望自己「效力期間能讓大家感到驕傲」。

No, THANK YOU! Truly a honor to wear the 💜💛 while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. 🙏🏾🫡👑 https://t.co/RmQ6uvvgv0 — LeBron James (@KingJames) June 30, 2026

勇士強勢斟介 騎士熱火伺機而動

隨著自由市場大門開啟，勇士正計劃全力追求占士。為騰出薪酬空間，勇士悍將戴文格連（Draymond Green）已拒絕執行2,760萬美元的球員選項。更震撼的是，消息指勇士正醞釀與巫師交易，試圖換來安東尼戴維斯（Anthony Davis），讓這對昔日湖人奪冠拍檔在灣區重聚，與居利及格連組成震驚聯盟的超級陣容。不過，占士的舊東家騎士及熱火亦有意加入爭奪戰。消息人士透露，占士對決定下家「並不急進」。

傳奇不老 當積發文致敬

儘管占士上季因坐骨神經痛僅上陣60場，導致連續21年入選最佳陣容的紀錄斷纜，但這位四屆MVP依然保持著令人難以置信的競技狀態。上季常規賽他場均交出20.9分、7.2次助攻及6.1個籃板；季後賽更將上陣時間提升至38.4分鐘，數據上漲至23.2分，並在隊友當積（Luka Doncic）因大腿後肌受傷缺陣下，單核領軍在首圈淘汰火箭。對於這位傳奇老大哥的離隊，當積亦在社交媒體發文致敬：「能與你並肩作戰並向你學習，是我的榮幸。」