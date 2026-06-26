NBA｜木狼重磅交易換「三球」 豪組夢幻後場 孤注一擲 未來7年無首輪控制權

美加墨世界盃進行得如火如荼，NBA休賽期同樣震撼不斷！明尼蘇達木狼近期出手頻頻，今日再度拋出重磅震撼彈。木狼送出前最佳第六人拿斯列特（Naz Reid）及大量未來選秀權，換來夏洛特黃蜂當家控衛「三球」拿美路波爾（LaMelo Ball）。此舉標誌著木狼成功將2020年選秀大會的「狀元與探花」收歸旗下，組成安東尼愛華士（Anthony Edwards）與波爾的夢幻後場新核心，亦徹底展現了球隊為爭奪總冠軍「孤注一擲」的決心。

據ESPN權威記者Shams Charania周四報道，木狼與黃蜂達成這筆重磅交易，除了「三球」外，木狼亦得到後衛祖殊格連（Josh Green）。為了得到這位星級控衛，木狼可謂徹底「清倉」，不僅送出實力內線拿斯列特，更一口氣交出2033年無保護首輪籤、三個次輪籤（2029、2032及2033年），以及2028、2030和2032年的首輪互換權。

拿斯列特（右）曾經在木狼拿到最佳第六人。AP

拿斯列特（右）曾經在木狼拿到最佳第六人。路透社

清走林度騰空間 豪組年輕三巨頭

木狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）一直渴望為當家球星愛華士尋找星級拍檔。隨著後衛迪雲遜祖（Donte DiVincenzo）在上季季後賽跟腱斷裂，球隊控衛位置出現嚴重空缺，最終促成了今次交易。

事實上，木狼贏在當下的操作早有跡可尋。日前球隊已將三屆全明星前鋒林度（Julius Randle）交易至籃網以清理薪金空間，並隨即簽下上季季後賽淘汰金塊的奇兵功臣杜辛姆（Ayo Dosunmu）。如今再有大動作，木狼將以24歲的愛華士、即將25歲的波爾，以及25歲前鋒麥丹尼斯（Jaden McDaniels）組成核心陣容。三人合約均至少去到2028-29球季，未來數年勢成西岸爭標大熱。

世紀豪賭！至2034年前無首輪控制權

雖然不知道愛華士和波爾的合作會產生怎樣的化學反應，但這連串操作，標誌著木狼管理層對於總冠軍的追求已到了「毫無保留」的地步。經過今次交易後，木狼徹底透支了球隊未來的7年，直到2034年都無法自主支配自己的首輪選秀權，堪稱一場世紀豪賭。翻查資料，木狼2027及2029年的首輪籤早前已因高拔（Rudy Gobert）交易案送往爵士，2031年首輪籤亦在交易中落入馬刺手中；如今為了得到波爾，球隊再將2033年首輪籤直接送予黃蜂，並交出2028、2030及2032年的首輪互換權，意味著球隊未來7年的命脈已全數押注在現有陣容之上。