NBA｜你又將天賦帶到邁阿密？「字母哥」結束13年公鹿生涯 據報將加盟熱火

NBA自由市場爆出驚天大交易！據外媒報導，密爾沃基公鹿已同意將當家球星「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）交易至邁亞密熱火。這宗大交易不但標誌著字母哥13年公鹿生涯正式畫上句號，亦意味著熱火將組成爭標新勢力。

熱火豪擲4將加首輪籤 萊利再組巨頭陣

根據ESPN報導，公鹿將「字母哥」安迪杜甘普及前鋒波迪斯（Bobby Portis）交易至邁亞密熱火，而熱火為得到這位兩屆常規賽MVP，付出了極大代價，包括：泰萊希路（Tyler Herro）、查基斯（Jaime Jaquez Jr.）、韋亞（Kel'el Ware）、耶古斯安尼斯（Kasparas Jakucionis），以及2031和2033年的無保護首輪籤、今年的13號籤、2030年首輪互換權及2033年次輪籤。交易將於7月6日正式落實，目前雙方保留了擴大為多方交易的空間。

熱火總裁萊利（Pat Riley）再次展現其招攬巨星的功力，字母哥將追隨勒邦占士、奧尼爾及保殊等名將的步伐登陸南灘，並與「83分先生」艾迪巴約（Bam Adebayo）聯手，帶領去季僅排東岸第10、無緣季後賽的熱火重返爭標行列。

艾迪巴約83分超越高比。AFP

艾迪巴約罰球以43投36中打破聯盟歷史。AFP

至於公鹿方面，球隊換來了4名極具潛力的年輕戰將。26歲的泰萊希路是威斯康辛州本地人，曾在2025年入選明星賽；25歲的查基斯去季在最佳第六人票選高踞第二；加上22歲的7呎長人韋亞及20歲的去屆新秀耶古斯安尼斯，公鹿囤積了大量年輕資產與選秀權，為新帥泰萊贊堅斯（Taylor Jenkins）重建球隊打下基礎。

希路作為交易主角將會奔赴密爾沃基。AP

希路作為交易主角將會奔赴密爾沃基。路透社

25歲的查基斯（左）上季在最佳第六人票選高踞第二。路透社

前鋒波迪斯近年在公鹿陣中一直扮演重要角色。路透社

拒絕綠軍即戰力報價 著眼未來重建

據悉，公鹿近周曾與熱火及波士頓塞爾特人進行深入談判。塞爾特人對字母哥虎視眈眈，甚至開出以2024年總決賽MVP謝倫布朗（Jaylen Brown）加上兩個首輪籤的極具誠意報價。然而，公鹿最終選擇了熱火的方案，原因是球隊希望獲得更多薪酬空間彈性及長遠的重建資本，而非換來另一位巨星作即時拼搏。值得一提的是，這已是綠軍總裁史堤芬斯（Brad Stevens）近年第二次將謝倫布朗放上交易枱，對上一次是2022年嘗試報價爭奪杜蘭特（Kevin Durant）。

由於字母哥的合約剩餘一年保證期（2027年為球員選項），他在這次交易中擁有極大話語權。字母哥和熱火之間的緋聞早已甚囂塵上，任何願意接手的球隊都必須確保字母哥願意續約，這令字母哥在勒邦占士之後，可以再一次「將天賦帶到邁阿密」。