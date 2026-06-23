Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜你又將天賦帶到邁阿密？「字母哥」結束13年公鹿生涯 據報將加盟熱火

籃球天地
更新時間：13:02 2026-06-23 HKT
發佈時間：13:02 2026-06-23 HKT

NBA自由市場爆出驚天大交易！據外媒報導，密爾沃基公鹿已同意將當家球星「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）交易至邁亞密熱火。這宗大交易不但標誌著字母哥13年公鹿生涯正式畫上句號，亦意味著熱火將組成爭標新勢力。

熱火豪擲4將加首輪籤 萊利再組巨頭陣

根據ESPN報導，公鹿將「字母哥」安迪杜甘普及前鋒波迪斯（Bobby Portis）交易至邁亞密熱火，而熱火為得到這位兩屆常規賽MVP，付出了極大代價，包括：泰萊希路（Tyler Herro）、查基斯（Jaime Jaquez Jr.）、韋亞（Kel'el Ware）、耶古斯安尼斯（Kasparas Jakucionis），以及2031和2033年的無保護首輪籤、今年的13號籤、2030年首輪互換權及2033年次輪籤。交易將於7月6日正式落實，目前雙方保留了擴大為多方交易的空間。

熱火總裁萊利（Pat Riley）再次展現其招攬巨星的功力，字母哥將追隨勒邦占士、奧尼爾及保殊等名將的步伐登陸南灘，並與「83分先生」艾迪巴約（Bam Adebayo）聯手，帶領去季僅排東岸第10、無緣季後賽的熱火重返爭標行列。

艾迪巴約83分超越高比。AFP
艾迪巴約83分超越高比。AFP
艾迪巴約罰球以43投36中打破聯盟歷史。AFP
艾迪巴約罰球以43投36中打破聯盟歷史。AFP

至於公鹿方面，球隊換來了4名極具潛力的年輕戰將。26歲的泰萊希路是威斯康辛州本地人，曾在2025年入選明星賽；25歲的查基斯去季在最佳第六人票選高踞第二；加上22歲的7呎長人韋亞及20歲的去屆新秀耶古斯安尼斯，公鹿囤積了大量年輕資產與選秀權，為新帥泰萊贊堅斯（Taylor Jenkins）重建球隊打下基礎。

希路作為交易主角將會奔赴密爾沃基。AP
希路作為交易主角將會奔赴密爾沃基。AP
希路作為交易主角將會奔赴密爾沃基。路透社
希路作為交易主角將會奔赴密爾沃基。路透社
25歲的查基斯（左）上季在最佳第六人票選高踞第二。路透社
25歲的查基斯（左）上季在最佳第六人票選高踞第二。路透社
前鋒波迪斯近年在公鹿陣中一直扮演重要角色。路透社
前鋒波迪斯近年在公鹿陣中一直扮演重要角色。路透社

拒絕綠軍即戰力報價 著眼未來重建

據悉，公鹿近周曾與熱火及波士頓塞爾特人進行深入談判。塞爾特人對字母哥虎視眈眈，甚至開出以2024年總決賽MVP謝倫布朗（Jaylen Brown）加上兩個首輪籤的極具誠意報價。然而，公鹿最終選擇了熱火的方案，原因是球隊希望獲得更多薪酬空間彈性及長遠的重建資本，而非換來另一位巨星作即時拼搏。值得一提的是，這已是綠軍總裁史堤芬斯（Brad Stevens）近年第二次將謝倫布朗放上交易枱，對上一次是2022年嘗試報價爭奪杜蘭特（Kevin Durant）。

由於字母哥的合約剩餘一年保證期（2027年為球員選項），他在這次交易中擁有極大話語權。字母哥和熱火之間的緋聞早已甚囂塵上，任何願意接手的球隊都必須確保字母哥願意續約，這令字母哥在勒邦占士之後，可以再一次「將天賦帶到邁阿密」。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
18小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
5小時前
有人以營帳等長時間佔用黃石營地多個營位 漁護署今派員清理。漁護署fb
西貢黃石營地｜有人以營帳等長時間佔用多個營位 漁護署今派員清理
社會
17小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
2小時前
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
時尚購物
19小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
18小時前
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
即時中國
16小時前
大棋盤︱宏福苑獨立委員會不擴權 黃碧嬌未「甩難」？報告公布時機考功夫
大棋盤︱宏福苑獨立委員會不擴權 黃碧嬌未「甩難」？報告公布時機考功夫
政情
6小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
4小時前