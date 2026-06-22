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籃球｜首屆「CYBE全國青少年籃球精英賽（香港區）」圓滿落幕 冠亞軍隊伍將代表香港出戰揚州全國總決賽

籃球天地
更新時間：17:56 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:56 2026-06-22 HKT

本港首次主辦的「CYBE全國青少年籃球精英賽（香港區）」昨日（21日）於九龍灣啟業運動場順利舉行並圓滿落幕。經過一整天的激烈角逐，四個年齡組別（U16、U14、U12、U10）的冠、亞、季軍隊伍順利誕生。各組別的冠、亞軍隊伍將有機會代表香港，出戰今年8月於江蘇揚州舉行的全國總決賽，與內地精英一較高下。

首屆「CYBE全國青少年籃球精英賽（香港區）」圓滿落幕。公關圖片
首屆「CYBE全國青少年籃球精英賽（香港區）」圓滿落幕。公關圖片
首屆「CYBE全國青少年籃球精英賽（香港區）」圓滿落幕。公關圖片
首屆「CYBE全國青少年籃球精英賽（香港區）」圓滿落幕。公關圖片

逾百人參與籃球盛事 激戰32場決出王者

是次香港賽區賽事反應熱烈，吸引了八支校隊、兩支地區體育會及多支本地籃球球會組隊參賽，連同球員及家長在內，共數百人參與這項籃球盛事。賽事合共進行了32場精彩對決，各參賽隊伍經過小組賽、準決賽及決賽的重重考驗，最終決出各組別的優勝隊伍。

袁皓添榮膺MVP 陳卓健奪最佳教練

個人獎項方面，U14組別冠軍「首席」隊的前鋒袁皓添憑藉出色表現，榮膺賽事「最有價值球員（MVP）」。而「最佳教練」殊榮則由陳卓健奪得，他於今次賽事中領軍表現卓越，成功帶領「離島區體育會」及「摘星基金會」分別勇奪U12及U10組別雙料冠軍。

賽會亦深感榮幸，邀請到多位重量級嘉賓主持頒獎儀式，包括東區區議員何毅淦先生、中國香港兒童運動協會創會會長勞俊傑先生、灣仔區議會增選委員黃守東先生，以及「超三」江蘇香江猛虎領隊鍾國緯先生。

 

 

附2026年「CYBE香港站」賽事成績總覽：

U16組
冠軍：萃星
亞軍：太陽隊
季軍：可風中學

U14組
冠軍：首席
亞軍：萃星一隊
季軍：Oxford Road

U12組
冠軍：離島區體育會
亞軍：樂動
季軍：中西區聖安多尼小學

U10組
冠軍：摘星基金會
亞軍：農圃道官立小學
季軍：中西區聖安多尼小學

 

關於「CYBE青少年籃球精英賽」（China Youth Basketball Elite）：

「CYBE青少年籃球精英賽」是一項全新的全國性青少年籃球賽事，於2025年9月正式啟動，首個完整賽季為2025年10月至2026年8月。賽事由前CBA球員滕賀麒、現役CBA球員葛昭寶及WCBA球員聯合創辦，並由王非、鄭薇等籃球名宿擔任賽事委員發起。

賽事主要面向6至14歲的青少年，設有多個年齡組別，並增設高中組「兩岸邀請賽」。賽事規模龐大，全國分站賽覆蓋超過40個城市，參賽球員逾萬人，而2026年8月的總決賽將落戶江蘇揚州。

此外，CYBE賽事已納入全國「全民健身大賽」體系，參賽球員可獲「一賽雙證」（CYBE證書及全民健身大賽證書）。賽事的創辦宗旨，是為了解決全國青訓中具天賦的基層球員缺乏晉升階梯的問題。透過搭建這個民間賽事平台，讓各省市籃球單位及中小學能夠發掘並吸納有潛質的籃球少年，為他們提供進入體育單位培訓甚至職業青年隊的選材橋樑。

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