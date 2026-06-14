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NBA總決賽｜般臣轟45分再演逆轉戲碼 紐約人破53年錦標荒膺「雙冠王」

籃球天地
更新時間：11:43 2026-06-14 HKT
發佈時間：11:43 2026-06-14 HKT

53年的漫長等待，紐約人終於重溫總冠軍美夢！NBA總決賽上演驚天逆轉，紐約人在最多落後16分的絕境下，憑藉當家球星般臣（Jalen Brunson）大發神威狂轟全場最高的45分，領軍絕地反擊以94:90擊退馬刺。紐約人不但打破半世紀的錦標荒，更繼早前奪得NBA盃後，成為聯盟史上首支單季囊括兩項大賽錦標的「雙料冠軍」

今仗的比賽進程猶如早前賽事的翻版，馬刺開局先聲奪人，反客為主一度建立起16分的領先優勢。然而，韌力十足的紐約人未有輕言放棄，在末節吹響反攻號角，逐步收復失地，更於最後關頭成功扳平兼反超前。戰至生死時刻，隨著馬刺超新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）的關鍵三分遠射彈框而出，未能扭轉敗局，全場球迷隨即陷入一片歡騰。

紐約人最終以94:90驚險奠勝，自1973年後、時隔53年再度捧走奧拜恩盃。這支東岸傳統勁旅今季表現八面玲瓏，季中已率先拿下NBA盃（季中錦標賽）冠軍，如今再於總決賽登頂，締造歷史成為NBA史上第一支「雙冠王」球隊，為這個神奇球季畫上完美句號。

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