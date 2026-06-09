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NBA總決賽｜雲班耶馬全能發威破紐約人13連勝 馬刺作客險勝扳回一城

籃球天地
更新時間：12:35 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:35 2026-06-09 HKT

NBA總決賽烽煙再起，戰火蔓延至紐約麥迪遜花園廣場。背水一戰的聖安東尼奧馬刺展現無比韌勁，憑藉當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出32分、8籃板、6助攻及3封阻的「全能數據」，帶領球隊作客以115:111驚險擊敗紐約人。馬刺此役不僅打破對手季後賽13連勝的不敗金身，更在七場四勝制的系列賽中，將總比數追近至1:2，力保爭冠懸念。

紐約人第二節轟42分

馬刺今仗開賽即反客為主，首節火力全開建立33:22的雙位數優勢。然而，紐約人展現出頑強鬥志，第二節大舉反撲，單節狂轟42分，淨勝對手18分之多。主隊在首節落後11分的劣勢下，半場成功逆轉，帶著7分領先優勢返回更衣室。

雙方陷激烈拉鋸

換邊後，戰況猶如首兩戰的翻版，雙方陷入激烈拉鋸，比分交替領先，兩軍角力廝殺至最後一刻。紐約人主將般臣（Jalen Brunson）縱使受犯規問題困擾，仍交出32分、5籃板及5助攻的亮眼成績單；隊友艾魯比（O.G. Anunoby）亦貢獻28分，更在末段關鍵時刻頂住防守壓力轟入三分球，為球隊保住一線生機。

馬刺和紐約人的比賽十分激烈。AFP
馬刺和紐約人的比賽十分激烈。AFP
艾魯比（白衫）最後時刻頂住哈柏（黑衫）的防守射入續命三分。AFP
艾魯比（白衫）最後時刻頂住哈柏（黑衫）的防守射入續命三分。AFP
艾魯比今仗在攻防兩端都有亮眼發揮。AP
艾魯比今仗在攻防兩端都有亮眼發揮。AP

雲班耶馬將功補過

不過，年輕的馬刺汲取了上仗末段致命失誤的教訓，在第四節與紐約人角力中，成功將微弱優勢保持到完場。主將雲班耶馬曾在第二戰尾段的致命失誤扼殺了馬刺的贏波希望，但他今仗未有重蹈覆轍，全場甚少犯錯。他在決勝的第四節獨取10分，為馬刺建立起足夠的領先緩衝，成功抵擋住般臣又一次的絕地反擊。

雲班耶馬全能發揮幫助球隊艱難客場取勝。AFP
雲班耶馬全能發揮幫助球隊艱難客場取勝。AFP
般臣今場比賽遭遇嚴防死守。AP
般臣今場比賽遭遇嚴防死守。AP
般臣（右）受困於犯規，依然射落32分。AFP
般臣（右）受困於犯規，依然射落32分。AFP
哈柏後備出場貢獻穩定。路透社
哈柏後備出場貢獻穩定。路透社

今仗贏波最大功臣雲班耶馬刻意減少持球與外線浪投，頻頻強攻內線撕裂對手防線；加上後備上陣的一年級新秀哈柏（Dylan Harper）展現出超越年齡的成熟，穩定貢獻13分、9籃板及4助攻，成為球隊的贏波奇兵。馬刺最終在驚濤駭浪下作客奏捷，將比數追至1:2，延續了總決賽的懸念。

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