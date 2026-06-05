Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA總決賽｜特朗普落實到場觀戰支持紐約人 大讚紐約人是超勁球隊

籃球天地
更新時間：15:29 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:29 2026-06-05 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（4日）表示，他已接受紐約人老闆多蘭（James Dolan） 的邀請，將於下週前往麥迪遜廣場花園觀看NBA總決賽。特朗普將成為首位親臨現場觀看總決賽的在任美國總統。

或連睇兩場 大讚紐約人 「總有辦法」

紐約人自1999年以來首次打入NBA總決賽，在周三的第一場比賽上演14分大逆轉勝馬刺，取得本賽季季後賽的12連勝，周五將會上演第二場比賽，第三場和第四場將輪到紐約人主場，分別於下周一和下周三舉行。特朗普周四在白宮向記者回應紐約人老闆的觀賽邀請，他表示：「答案是肯定的，我會到場的。可能會是周一，也許我會兩場都去。 」 隨後特朗普說：「紐約人總是有辦法。他們真的很棒，是一支很棒的球隊。」

同時特朗普也觀看了第一場比賽直播，並對馬刺球星雲班耶馬（Victor Wembanyama） 印象深刻：「雲班耶馬是個很棒的球員，他將來會成為一名很棒的球員。他現在已經是很棒的球員了。我當時想，『該怎麼防住他呢？』他身高7呎5寸，投籃也很準。」

NBA總裁歡迎總統出席周一比賽  將會有額外安保措施 

NBA總裁蕭華(Adam Silver) 周四表示歡迎特朗普出席周一的第三場比賽，他稱特朗普是紐約人的鐵桿球迷，曾多次在麥迪遜廣場花園觀看NBA選秀：「特朗普總統是一位地道的紐約人。我很高興又有一位紐約人想要加入到這支球隊的熱情和喜悅之中。」

為迎接特朗普到場，NBA將採取額外的安全措施。蕭華說：「美國總統到場觀看比賽理應加強安保，但我認為球迷們對此非常理解。我認為他們明白這反而提升了賽事的盛況。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
03:21
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
9小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
9小時前
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
01:29
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
影視圈
4小時前
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
23小時前
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 15:48 HKT
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
影視圈
7小時前
西營盤般咸道街頭男子昏迷送院亡。楊偉亨攝
西營盤男子嘔血昏倒街頭 送院不治
突發
7小時前
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
影視圈
8小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
22小時前