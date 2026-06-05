NBA總決賽｜特朗普落實到場觀戰支持紐約人 大讚紐約人是超勁球隊

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（4日）表示，他已接受紐約人老闆多蘭（James Dolan） 的邀請，將於下週前往麥迪遜廣場花園觀看NBA總決賽。特朗普將成為首位親臨現場觀看總決賽的在任美國總統。

或連睇兩場 大讚紐約人 「總有辦法」

紐約人自1999年以來首次打入NBA總決賽，在周三的第一場比賽上演14分大逆轉勝馬刺，取得本賽季季後賽的12連勝，周五將會上演第二場比賽，第三場和第四場將輪到紐約人主場，分別於下周一和下周三舉行。特朗普周四在白宮向記者回應紐約人老闆的觀賽邀請，他表示：「答案是肯定的，我會到場的。可能會是周一，也許我會兩場都去。 」 隨後特朗普說：「紐約人總是有辦法。他們真的很棒，是一支很棒的球隊。」

同時特朗普也觀看了第一場比賽直播，並對馬刺球星雲班耶馬（Victor Wembanyama） 印象深刻：「雲班耶馬是個很棒的球員，他將來會成為一名很棒的球員。他現在已經是很棒的球員了。我當時想，『該怎麼防住他呢？』他身高7呎5寸，投籃也很準。」

NBA總裁歡迎總統出席周一比賽 將會有額外安保措施

NBA總裁蕭華(Adam Silver) 周四表示歡迎特朗普出席周一的第三場比賽，他稱特朗普是紐約人的鐵桿球迷，曾多次在麥迪遜廣場花園觀看NBA選秀：「特朗普總統是一位地道的紐約人。我很高興又有一位紐約人想要加入到這支球隊的熱情和喜悅之中。」

為迎接特朗普到場，NBA將採取額外的安全措施。蕭華說：「美國總統到場觀看比賽理應加強安保，但我認為球迷們對此非常理解。我認為他們明白這反而提升了賽事的盛況。」