Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA總決賽｜瘋狂球迷突入球場求自拍 雲班耶馬笑笑口配合 羅賓遜睇到「O晒嘴」（有片）

籃球天地
更新時間：13:33 2026-06-04 HKT
發佈時間：13:33 2026-06-04 HKT

NBA總決賽激戰正酣，但在氣氛緊張的第四節卻出現了令人忍俊不禁的一幕。一名球迷突然衝入球場，直奔馬刺當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）要求合照。面對這位「不速之客」，雲班耶馬非但沒有生氣，反而大方地對著鏡頭展露迷人笑容。賽後這位法國超新星笑言，自己也是頭一遭遇到這種奇景。

 

雲班耶馬（左）笑笑口配合 羅賓遜（右）睇到「O晒嘴」。X影片截圖
雲班耶馬（左）笑笑口配合 羅賓遜（右）睇到「O晒嘴」。X影片截圖
一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP
一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP
一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP
一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP
一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP
一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP

事發在賽況白熱化的第四節，當時紐約人主將般臣（Jalen Brunson）宛如超級英雄上身，在比賽剩下6分28秒時單人匹馬連轟7分，帶領球隊打出一段7:0的攻勢將分差拉開。正當全場神經緊繃之際，一位身穿黑衫的球迷突然突破保安防線衝入球場，高舉手機要與雲班耶馬自拍。在這劍拔弩張的時刻，雲班耶馬竟然相當配合地望著鏡頭微笑，就是不知道這位瘋狂球迷最終有沒有成功拍下這張「神級合照」。

更惹笑的是，轉播鏡頭捕捉到了紐約人中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）的真實反應。眼見有球迷闖入球場與對手合照，這位高佬當場「睇到O晒嘴」，一臉茫然的表情彷彿在問：「發生咩事？咁都得？」，與雲班耶馬的淡定形成強烈對比，場面十分逗趣。

賽後記者會上，這段小插曲自然成為傳媒焦點。雲班耶馬對此一笑置之：「我從未遇過這種情況，當時真的不知道該給甚麼反應。這實在令我太驚訝了，愕然程度幾乎和我上次看到有蝙蝠飛入球場時一樣！」

提到蝙蝠，相信不少馬刺老球迷都會會心微笑——畢竟馬刺名宿真路比利（Manu Ginobili）當年就曾在主場比賽時，展現過徒手擊落誤闖球場蝙蝠的「神技」。看來馬刺主場總是充滿「奇人異事」的優良傳統，如今也順利傳承到了雲班耶馬身上。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:32
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 關女稱「內心安穩」對事件有信心 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
5小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
23小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
02:32
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
20小時前
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
2026-06-03 12:24 HKT
Save Lily｜消息：經DNA檢測後 證實Danny與父母具血緣關係
00:48
Save Lily｜消息：經DNA檢測後 證實Danny與被捕父母具血緣關係
突發
2小時前
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
17小時前
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
影視圈
6小時前
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
影視圈
19小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
3小時前