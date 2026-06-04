NBA總決賽｜瘋狂球迷突入球場求自拍 雲班耶馬笑笑口配合 羅賓遜睇到「O晒嘴」（有片）

NBA總決賽激戰正酣，但在氣氛緊張的第四節卻出現了令人忍俊不禁的一幕。一名球迷突然衝入球場，直奔馬刺當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）要求合照。面對這位「不速之客」，雲班耶馬非但沒有生氣，反而大方地對著鏡頭展露迷人笑容。賽後這位法國超新星笑言，自己也是頭一遭遇到這種奇景。

FAN RAN ON THE COURT TO TAKE A SELFIE WITH WEMBY 😭😭 pic.twitter.com/RjQ1dCxVC8 — NBACentel (@TheNBACentel) June 4, 2026

雲班耶馬（左）笑笑口配合 羅賓遜（右）睇到「O晒嘴」。X影片截圖

一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP

一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP

一名狂熱球迷進入賽場和雲班耶馬合影。AFP

事發在賽況白熱化的第四節，當時紐約人主將般臣（Jalen Brunson）宛如超級英雄上身，在比賽剩下6分28秒時單人匹馬連轟7分，帶領球隊打出一段7:0的攻勢將分差拉開。正當全場神經緊繃之際，一位身穿黑衫的球迷突然突破保安防線衝入球場，高舉手機要與雲班耶馬自拍。在這劍拔弩張的時刻，雲班耶馬竟然相當配合地望著鏡頭微笑，就是不知道這位瘋狂球迷最終有沒有成功拍下這張「神級合照」。

更惹笑的是，轉播鏡頭捕捉到了紐約人中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）的真實反應。眼見有球迷闖入球場與對手合照，這位高佬當場「睇到O晒嘴」，一臉茫然的表情彷彿在問：「發生咩事？咁都得？」，與雲班耶馬的淡定形成強烈對比，場面十分逗趣。

賽後記者會上，這段小插曲自然成為傳媒焦點。雲班耶馬對此一笑置之：「我從未遇過這種情況，當時真的不知道該給甚麼反應。這實在令我太驚訝了，愕然程度幾乎和我上次看到有蝙蝠飛入球場時一樣！」

提到蝙蝠，相信不少馬刺老球迷都會會心微笑——畢竟馬刺名宿真路比利（Manu Ginobili）當年就曾在主場比賽時，展現過徒手擊落誤闖球場蝙蝠的「神技」。看來馬刺主場總是充滿「奇人異事」的優良傳統，如今也順利傳承到了雲班耶馬身上。