Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜居利簽約中國品牌李寧 據報代言合約長達10年

籃球天地
更新時間：12:11 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:11 2026-06-02 HKT

勇士超級巨星控衛史提芬居利(Stephen Curry)去年11月與運動品牌Under Armour結束過去長達13年的合作，周一「咖喱仔」宣佈與中國運動品牌李寧簽約，據指代言合約長達10年，並涵蓋除籃球外多個領域。

居里簽約中國品牌李寜，據報代言合約長達10年。AP
居里簽約中國品牌李寜，據報代言合約長達10年。AP

居利簽約李寧 產品甚至涵蓋高爾夫球

居利去年與代言超過10年的Under Armour宣佈分手，代言自由身的他去季每場亮相會穿什麼鞋亦成焦點，這位聯盟超級巨星的下個代言落腳點亦引起討論，周一居里在社交媒體宣佈簽約李寧，他在影片中指這不僅是一份球鞋合約而是一個一生的合作，他亦在聲明中指選擇李寧除了是因為品牌的影響力外，在自由穿鞋時球鞋的品質和舒適度亦令他印象深刻。

代言自由身的居里去季每場亮相會穿什麼鞋亦成焦點。AP
代言自由身的居里去季每場亮相會穿什麼鞋亦成焦點。AP

據ESPN名記查拿尼亞(Shams Charania)報導指居利及其品牌Curry Brand今次與李寧簽約10年，更涵蓋多個層面，其中居利將擁有個人品牌的決定權，而產品線除了涵蓋個人簽名籃球鞋及休閑款式外，另外亦會推出居利另一熱愛的運動高爾夫球的系列產品。

最Hit
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
2小時前
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
16:41
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
影視圈
7小時前
01:01
Save Lily︱孫玉菡：社工多次登門造訪、等到深宵均未能接觸該對父母 終以電郵取得聯絡正安排約見
社會
5小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
01:09
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
8小時前
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
02:35
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
影視圈
5小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
01:36
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
9小時前