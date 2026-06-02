NBA｜居利簽約中國品牌李寧 據報代言合約長達10年

勇士超級巨星控衛史提芬居利(Stephen Curry)去年11月與運動品牌Under Armour結束過去長達13年的合作，周一「咖喱仔」宣佈與中國運動品牌李寧簽約，據指代言合約長達10年，並涵蓋除籃球外多個領域。

The partnership of a lifetime. pic.twitter.com/PtnTakEf4a — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 1, 2026

居里簽約中國品牌李寜，據報代言合約長達10年。AP

居利簽約李寧 產品甚至涵蓋高爾夫球

居利去年與代言超過10年的Under Armour宣佈分手，代言自由身的他去季每場亮相會穿什麼鞋亦成焦點，這位聯盟超級巨星的下個代言落腳點亦引起討論，周一居里在社交媒體宣佈簽約李寧，他在影片中指這不僅是一份球鞋合約而是一個一生的合作，他亦在聲明中指選擇李寧除了是因為品牌的影響力外，在自由穿鞋時球鞋的品質和舒適度亦令他印象深刻。

代言自由身的居里去季每場亮相會穿什麼鞋亦成焦點。AP

據ESPN名記查拿尼亞(Shams Charania)報導指居利及其品牌Curry Brand今次與李寧簽約10年，更涵蓋多個層面，其中居利將擁有個人品牌的決定權，而產品線除了涵蓋個人簽名籃球鞋及休閑款式外，另外亦會推出居利另一熱愛的運動高爾夫球的系列產品。