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NBA｜雷霆西決飲恨爆薪酬危機 雷霆總經理面臨「哈登式」抉擇

籃球天地
更新時間：12:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-02 HKT

西岸決賽「搶七」大戰終場哨響，馬刺全員歡呼著湧入球場，雷霆球員則低著頭黯然走向球員通道。這不僅是一次簡單的季後賽失利，更意味著雷霆「新秀紅利時代」正式劃上句號。

從下季開始，兩筆頂薪合約將同時生效：謝倫威廉士（Jalen Williams）和賀姆格連（Chet Holmgren）的年薪，將從今季的658萬和1,373萬美元，同步暴漲至4,125萬美元。加上當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）的4,080萬美元，這三位核心的薪酬總額將在下季突破1.23億美元。值得一提的是，今季這三人的合計薪酬僅為5,860萬美元，短短一年間，雷霆三核的薪金賬單暴漲超過6,000萬美元。

SGA依然是雷霆未來的基石。AFP
SGA依然是雷霆未來的基石。AFP
謝倫威廉士或成雷霆休賽期最大變數。AP
謝倫威廉士或成雷霆休賽期最大變數。AP
賀姆格連（中）面對雲班耶馬時的表現是否對得起身價，將是雷霆必須認真評估的課題。AP
賀姆格連（中）面對雲班耶馬時的表現是否對得起身價，將是雷霆必須認真評估的課題。AP

天價薪酬 觸發「第二道豪華稅線」危機

更恐怖的數字還在後頭。SGA的4年2.85億美元超級頂薪將於2027-28球季啟動，屆時他的年薪將直接飆升至6,081萬美元。那一年，單是SGA、賀姆格連和謝倫威廉士三人的薪水總和便高達1.5億美元。若再算上卡魯素（Alex Caruso）的合約，四人薪酬合計1.71億美元，幾乎與當季NBA薪酬上限（Salary Cap）持平。

卡魯素（中）今年西決多次成為奇兵。AFP
卡魯素（中）今年西決多次成為奇兵。AFP
夏頓史甸（左）在今年季後賽對雲班耶馬（右）的防守效果是全隊最佳。AFP
夏頓史甸（左）在今年季後賽對雲班耶馬（右）的防守效果是全隊最佳。AFP
雷霆可能會放走多特（左）以緩解薪資壓力。AP
雷霆可能會放走多特（左）以緩解薪資壓力。AP
華萊士（右）這些角色球員在休賽期有可能迎來變動。AFP
華萊士（右）這些角色球員在休賽期有可能迎來變動。AFP

放眼當下，雷霆已有9名保障合約球員的總薪酬達到1.81億美元。如果球隊執行夏頓史甸（Isaiah Hartenstein，2,850萬）、多特（Luguentz Dort，1,822萬）和華萊士（Cason Wallace，742萬）的三份球隊選項，再加上12號和17號首輪新秀約600萬美元的工資，球隊總薪酬將無限接近2.6億美元——超出聯盟「第二道豪華稅線」近4,000萬美元。對於奧克拉荷馬城這樣的小球市球隊而言，這不僅是繳納巨額豪華稅的問題，還將觸發凍結選秀權（球隊常規賽收官薪酬一旦超出第二道豪華稅線，球隊七年後的首輪選秀權將即刻被凍結）、喪失中產特例、限制交易配比等一系列嚴厲懲罰。

因此，在這個夏天，雷霆總經理普雷斯蒂（Sam Presti）絕不可能坐以待斃。

雷霆總經理普雷斯蒂休賽期將面臨重大考驗。AP
雷霆總經理普雷斯蒂休賽期將面臨重大考驗。AP
雷霆總經理普雷斯蒂（白衫）休賽期將面臨重大考驗。路透社
雷霆總經理普雷斯蒂（白衫）休賽期將面臨重大考驗。路透社

三核面臨拆夥？謝倫威廉士成最大變數

在三名核心中，SGA無疑是唯一的「非賣品」。這位27歲的兩屆MVP得主今季常規賽場均交出31.1分、4.3個籃板、6.6次助攻及1.4次偷波，投射命中率55.3%，三分命中率38.6%，他在「搶七」大戰中依然拼盡全力狂轟35分，絕對是雷霆未來藍圖的絕對基石。

SGA（左）和雲班耶馬（右）在未來將成為宿敵。AP
SGA（左）和雲班耶馬（右）在未來將成為宿敵。AP

至於賀姆格連，問題在於西決的全面失守。雖然常規賽入選最佳陣容三隊，但在西決7場大戰中，他場均僅得10.7分、7.1個籃板及1.1次封阻；反觀對手雲班耶馬（Victor Wembanyama）場均狂轟27.3分、10.9個籃板及3.0次封阻，數據差距觸目驚心。美國傳媒分析指出，賀姆格連下季高達4,125萬美元的頂薪合約本身問題不大，但他在大賽面對雲班耶馬時的表現是否對得起身價，將是雷霆必須認真評估的課題。

賀姆格連（左）的表現在今年西決被雲班耶馬（右）完爆。AP
賀姆格連（左）的表現在今年西決被雲班耶馬（右）完爆。AP
賀姆格連（左）面對雲班耶馬（右）時的表現是否對得起身價，將是雷霆必須認真評估的課題。路透社
賀姆格連（左）面對雲班耶馬（右）時的表現是否對得起身價，將是雷霆必須認真評估的課題。路透社

而謝倫威廉士，或許是情況最複雜的一員。作為雷霆奪冠核心功臣，他今季因腿筋傷患常規賽僅上陣33場，讓外界對其未來的健康狀況充滿疑慮。與此同時，後備控衛米曹（Ajay Mitchell）和麥堅（Jared McCain）的崛起，讓謝倫威廉士變得不再是「不可替代」。這兩名小將下季薪酬合計不足1,000萬美元，對比身價逾4,000萬的謝倫威廉士，性價比高下立判。甚至有美國媒體拋出模擬交易方案：雷霆將謝倫威廉士送至籃網，換回前鋒米高波特（Michael Porter Jr.）以及三枚未來的首輪籤。

今季謝倫威廉士因傷常規賽僅僅出戰33戰，季後賽又頻頻出現傷病沒法出場。AFP
今季謝倫威廉士因傷常規賽僅僅出戰33戰，季後賽又頻頻出現傷病沒法出場。AFP
麥堅今年季後賽表現十分亮眼。AP
麥堅今年季後賽表現十分亮眼。AP
米曹（左）的崛起，讓謝倫威廉士變得不再是「不可替代」。路透社
米曹（左）的崛起，讓謝倫威廉士變得不再是「不可替代」。路透社
謝倫威廉士捲入交易籃網前鋒米高波特的流言中。AFP
謝倫威廉士捲入交易籃網前鋒米高波特的流言中。AFP

保留三巨頭 或需犧牲陣容深度

當然，雷霆並非只有交易謝倫威廉士一條出路，雷霆可以採用更溫和的方案，就是保留三巨頭，但從角色球員開刀縮減開支——多特（1,822萬球隊選項）和祖爾（Isaiah Joe，1,130萬）極可能離隊，艾朗域堅斯（Aaron Wiggins）也可能被清走。至於防守價值極高的夏頓史甸，雷霆大概率會與他協商一份年薪較低、年期較長的續約合約。

祖爾（中）休賽期可能被清走。AP
祖爾（中）休賽期可能被清走。AP
艾朗域堅斯（中）休賽期可能被清走。路透社
艾朗域堅斯（中）休賽期可能被清走。路透社
夏頓史甸的防守價值是雷霆考慮的重要因素。AP
夏頓史甸的防守價值是雷霆考慮的重要因素。AP

此外，雷霆手握的12號和17號籤也可能成為交易籌碼。考慮到球隊陣容擁擠，普雷斯蒂或許更傾向將今年的選秀權兌換成未來的資產，甚至打包向上交易，衝擊如保沙（Cameron Boozer）等頂級新秀，以另一份新秀紅利來對沖頂薪的財務壓力。

2012年，雷霆因為幾百萬美元的差價放走了哈登（右），曾經的雷霆三巨頭成為球迷心中永遠的「What If」。AP
2012年，雷霆因為幾百萬美元的差價放走了哈登（右），曾經的雷霆三巨頭成為球迷心中永遠的「What If」。AP

2012年，雷霆因為幾百萬美元的差價放走了哈登（James Harden），這個決定至今仍是雷霆球迷心中最痛的傷痕。如今，同樣的十字路口再度出現在普雷斯蒂面前。雷霆的爭冠窗口尚未關閉，但普雷斯蒂心中的盤算，必定已經展開。

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