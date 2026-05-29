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NBA季後賽｜紐約人復操傳壞消息 中鋒羅賓遜右手尾指骨折

籃球天地
更新時間：18:48 2026-05-29 HKT
發佈時間：18:48 2026-05-29 HKT

紐約人在總決賽前夕傳來壞消息，據外媒周四報導球隊中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）在訓練中遭遇右手小指骨折。消息人士稱，目前尚無羅賓遜的復出時間表。

三天前紐約人在克利夫蘭橫掃騎士，是自1999年以來首次晉身NBA總決賽。紐約人將在總決賽對陣雷霆與馬刺之間的勝者，首場比賽將於6月3日開打。而紐約人周四已經恢復訓練，不幸的是隊中中鋒米曹羅賓遜在訓練中遭遇右手尾指骨折，目前尚無復出時間表，未知能否趕及在總決賽上陣。 

現年27歲的羅賓遜在季後賽至今場均上陣14.2分鐘，交出5.3分、5.5個籃板及0.6次封阻。而他的主要角色是替補中鋒，當星將唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩時頂上內線，他的受傷直接影響到紐約人的內線調動。

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